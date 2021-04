Día importante en la televisión este viernes 9 de abril. Rocío Flores ha ocupado por primera vez el sillón de colaboradores de ‘El Programa de Ana Rosa’. Y lo ha hecho con muchos nervios, consciente de que está en el ojo del huracán por los últimos acontecimientos. La periodista ha conseguido reclutar para sus filas a uno de los rostros más buscados de las últimas semanas. A continuación, analizamos con todo detalle cómo ha sido el regreso a la televisión de la hija de Rocío Carrasco, que no ha pronunciado ni una sola palabra del documental de su madre.

Rocío ha empezado con gestos que denotaban su nerviosismo. «Espero superar este reto como colaboradora», han sido sus primeras palabras. «Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado», ha continuado. Ana Rosa le ha preguntado si quiere seguir en televisión, pero Ro no se ha mojado y se ha remitido a sus estudios: «Estoy haciendo un grado superior de nutrición y dietética que empecé antes de ir a Supervivientes».

Después del vídeo introductorio que ha emitido el programa, la protagonista de hoy ha pasado a relatar su experiencia en el reality: «Nosotros teníamos muy buen rollo todos desde el principio pero en la preconvivencia se van generando más o menos afinidad con los compañeros». Ro ha confesado que «anoche se me removió todo porque ver Supervivientes son recuerdos que me han marcado. Yo me iba otra vez. Me fui de Cayo Paloma llorando…».

Rocío Flores ha cumplido con su rol y se ha limitado a comentar Supervivientes. Se ha mostrado muy emocionada al volver a ver el salto del helicóptero de Olga Moreno, en el que se acordó de su hija Lola y de los hijos de Antonio David con Rocío Carrasco, a los que quiere como si fueran suyos. Por momentos, la joven ha aguantado las lágrimas.

Hablando de las primeras horas de la mujer de su padre en Honduras se ha visto a la Rocío más lacrimógena: «Olga lo ha dejado muy claro. Lleva 21 años con nosotros y es normal que estos primeros días se acuerde de nosotros. Cuando se fue lo hizo muy baja de ánimos y ahora la he visto muchísimo más fuerte, quiero que se cargue de fortaleza», ha dicho sosteniendo el llanto. «Mis hermanos estaban muy emocionados por ver a Olga allí saltando del helicóptero».

Horas antes de su intervención, al comienzo del programa, Ana Rosa Quintana confirmaba el bombazo y le daba la bienvenida al equipo: «Ayer se estrenó Supervivientes y de Supervivientes vamos a hablar con una nueva colaboradora, Rocío Flores. Ella fue una buenísima concursante y la vamos a recibir con la misma ilusión de siempre que llega un nuevo compañero y con los brazos abiertos», comentaba.

Rocío Flores, sobre el encontronazo entre Marta y Alexia

Al margen de Olga Moreno, la otra gran trama en Supervivientes 2021 es la de Marta López y Alexia Rivas, que se ven las caras por primera vez después del escándalo sentimental con Alfonso Merlos. Ya han tenido su primer encontronazo y Rocío piensa que «amigas no sé si van a ser, pero sí sé que van a tener que convivir juntas…». Rocío Flores también ha confesado que «entré a Supervivientes fatal de físico», al mismo tiempo que desvela que tras su paso por el reality ha perdido más de 20 kilos.

Después de pasar revista a todas las cuestiones de la isla, Rocío ha abandonado el plató justo antes de que el resto de colaboradores empezara a hablar del documental de su madre.