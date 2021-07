‘Supervivientes 2021’ va llegando a su fin y los concursantes están recibiendo numerosas sorpresas por parte de sus familiares más cercanos para recargar las pilas en la recta final del concurso. Este miércoles ha sido el turno de Olga Moreno, ya que ha protagonizado un especial reencuentro con su hermana Rosa. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la carta que le ha enviado Antonio David Flores. El programa tan solo ha emitido una parte, por lo que habrá que esperar a esta noche 1 de julio para que se conozca el contenido íntegro del escrito por parte del exguardia civil a su mujer.

“No lo olvides. A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca”, leyó Tom Brusse en un pergamino. Palabras que provocaron las lágrimas de Olga. Como era de esperar las críticas no se han hecho esperar, pues la citada frase hace alusión a una conocida frase que dice Rocío Carrasco en su documental: “No tiene coño”. Este miércoles Rocío Flores ha acudido a ‘El programa de Ana Rosa’ y ha tenido que hacer frente a esta nueva polémica de su padre.

“La frase que suelta mi madre en la docu-serie me parece vergonzosa”, ha comenzado diciendo indignada. “Yo no soy responsable de nada de esto ni de que ‘Supervivientes’ haya decidido meter esa frase en el ‘reality’ cuando yo he sido la primera persona que me he quejado de que no me parece bien que se mezclen cosas de fuera con el programa”, ha añadido visiblemente molesta. Sincera y muy tajante, la hija de Rociíto ha dejado claro que tampoco es “responsable” de lo que su padre “escriba”. “Si hay personas que han aceptado que ese escrito se pueda emitir…”, ha relatado.

La influencer, que lleva toda la edición siendo la cara visible de los Flores en un momento donde la familia se encuentra en el ojo del huracán, también se ha quejado de que ella también le ha enviado una carta a Moreno. “Ahora mismo lo único que me importa es que Olga no se desestabilice, que coja fuerzas y que llegue hasta el final”, ha explicado dejando claro en todo momento que ella no ha leído la carta de Antonio David Flores.

Noche complicada

Durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, Rocío Flores tuvo recibió una dura crítica por parte de Carolina Sobe. “Le manda mensajes subliminales para que luego le afecte a ella en el concurso. O estamos concursando o estamos concursando y viviendo lo que pasa fuera del concurso. Luego os quejáis. Pero Olga lo está haciendo divinamente para que le vengáis a meter cosas que ella se coma la cabeza y que el público se acuerde de la señora del traje fucsia», le recriminó la colaboradora. “Yo no le he enviado absolutamente nada de fuera», contestó Rocío Flores.