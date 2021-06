Rocío Flores ha sido una de las primeras personas en reaccionar a la esperadísima entrevista con la que Antonio David Flores ha roto su silencio tras la finalización del documental de Rocío Carrasco. Lo hizo a través del canal de Youtube de CadenaJuanjoVlog, dirigido por Juan José Menéndez. Como era de esperar, la joven siguió con interés y en directo la emisión, para mostrar su apoyo sin fisuras hacia su figura paterna.

La nieta de Rocío Jurado siempre se ha caracterizado por hacer una férrea defensa de su padre y de la mujer de este, Olga Moreno. Y esta vez no ha sido menos. A través de un mensaje de audio enviado por WhatsApp a Javi Oliveira, Rocío Flores ha asegurado que esta situación por la que atraviesa está siendo «muy dura» para el ex Guardia Civil. Asimismo, se desmarca con unas bonitas palabras para con Antonio David: «Te quiero con todo mi corazón y gracias por ser mi padre».

El audio no fue el único mensaje que quiso dejar Rocío. En su cuenta de Instagram también colgó una storie en la que se veía un pantallazo de la entrevista, informando a sus seguidores de dónde pueden ver la entrevista de su padre. «Gracias a los 3 por dar opinión objetiva ante todo», concluía la colaboradora de televisión.

Durante los meses que ha durado la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, Antonio David Flores ha permanecido recluido en su casa de Málaga sin más apoyos que el de sus dos hijos. Su fulminante despido de Mediaset se produjo poco antes de que Olga Moreno pusiera rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2021’, aventura en la que todavía continúa inmersa.

Si bien es cierto que meses atrás ha dejado alguna pincelada sobre su estado de ánimo, sobre todo cuando visitaba los juzgados, no ha sido hasta ahora cuando se ha expresado con claridad y de manera explayada: «Me sentía en deuda después de estos meses de linchamiento», comenzaba diciendo a Juan José Menéndez. El excolaborador denuncia que tanto él como su familia han sido «señalados mediáticamente ante todo un país. Se nos ha hecho mucho daño».

Antonio David Flores ha relatado por primera vez cómo vivió el cese de todos sus compromisos laborales con Mediaset: «Me enteré cinco minutos antes que todos vosotros. Me mandaron la escaleta de trabajo. Yo tenía mi billete de Málaga a Madrid, y a través de mi representante me explican esta situación, y me dicen ‘oye espera que hay un problema… no sé si vendrás hoy o mañana’. Pasa un rato y sigo a la espera de poder ir a trabajar, y me entero de que me despiden en televisión», argumentó.

Si algo puede tener por seguro el exmarido de Rocío Carrasco es que siempre va a tener a sus hijos de su lado. Al implacable apoyo de Rocío Flores se le une el de David, quien ya dio los primeros pasos en los juzgados para posicionarse contra su madre.