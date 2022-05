Rocío Flores da ‘platón’ a Gloria Camila en el homenaje a Rocío Jurado

El próximo 28 de mayo tendrá lugar en Chipiona, en Cádiz un homenaje a Rocío Jurado. Hace unos días Gloria Camila revelaba a través de las redes sociales que todo el mundo que quisiera ir estaba invitado al evento. “Me paso por aquí para recordaros a todos que los que queráis seréis bienvenidos a la misa del sábado 28 de mayo que se hace a mami por su dieciséis aniversario”, comenzó diciendo. “Ahí estaremos todos y los que queráis ir sois libres de ir. No prohibimos a nadie ni nada. Después iremos a ver el mausoleo”, continuó explicando. “Os esperamos allí a todos. Un besito fuerte”, sentenció Gloria.

Sin embargo, ha sido la propia Rocío Flores quien ha revelado que no podrá acudir a la ceremonia para rendir homenaje a su abuela. «No, no puedo ir», ha confesado a los reporteros mientras paseaba por las calles de Madrid. «Me encantaría, pero no puedo ir», ha añadido con tristeza. Ha sido segundos después cuando la hija de Antonio David Flores ha revelado el verdadero motivo de su ausencia. «Tengo los exámenes y no puedo ir», ha revelado, dejando claro que este año no podrá acompañar a su tía en una fecha muy señalada para la familia.

«Después de todo lo que ha pasado, todo se ha solucionado y bueno hemos decidido que el 1 de julio se abra. Tenemos pensado en hacer una inauguración como Dios manda, en condiciones, la inauguración que se merece ni más ni menos. Estoy contenta porque al final después de mucho trabajo y muchos inconvenientes, al final se ha hecho realidad», expresó en Sálvame, donde estará el próximo miércoles en la Sálvame Fashion Week.

Han sido varias las veces en las que tía y sobrina han tenido que zanjar los rumores de un posible distanciamiento entre ambas. Además de hacer declaraciones en las que han dajado claro, que siguen tan unidas como siempre, cada vez que tienen la oportunidad no dejan de hacer planes en común, como aquel famoso viaje a París que realizaron no solo para disfrutar de la ciudad, sino para crear contenido en sus respectivas redes sociales.

Es necesario mencionar, que el próximo 1 de julio también será un día importante para todo el círculo de Rocío Jurado, ya que se inagururará el museo de La más grande. Era la revista Lecturas quien anunciaba la fecha de apertura y horas más tarde, Rocío Carrasco confirmaba la emoción que siente al poder llevar a cabo este proyecto para salvaguardar la imagen de su madre. De esta manera, los chipioneros y todo aquel que se acerque a la localidad gadiana que vio crecer a la artista, podrá conocer más a fondo a la intérprete de Como una ola y ver algunos de los enseres que tiene en su recaudo su heredera universal, que es Rocío Carrasco.