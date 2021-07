Rocío Flores está en el punto de mira. La hija de Antonio David Flores ha dado su gran salto a la televisión. De estar en un segundo plano como defensora de su padre cuando este formó parte de ‘Gran Hermano VIP 7’, a ser la protagonista indiscutible de la parrilla de Telecinco. El pasado viernes, Jorge Javier Vázquez anunció en el ‘Deluxe’ que Rocío Carrasco iba a acaparar todas las miradas este lunes en ‘Sálvame’, y así fue. La hija de Rocío Jurado se ha convertido en la nueva defensora de la audiencia. De esta manera, Rociíto se convierte en una más del formato que ameniza las tardes en Telecinco. Como era de esperar, la nieta de ‘La más grande’ ha tenido que hacer frente a la reaparición de su madre en ‘El Programa del Verano’.

“Yo ya no voy a volver a pasar por esto”, ha comenzado diciendo con la voz entrecortada y visiblemente emocionada por la situación que está viviendo. “Estoy cansada de este tema y bastante mal lo estoy pasando”, ha añadido. Rocío Flores quiso tender su brazo a su madre para una posible reconciliación, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de su progenitora, ya que expresó que “no es el momento” de dar un paso adelante y poner fin de una vez por todas al distanciamiento que han tenido durante años. “No me quiero ver en la tesitura de que cada vez que salgan declaraciones tenga que hacer algún tipo de comentario”, ha añadido con los ojos vidriosos.

La joven colaboradora ha dejado claro que no quiere ningún conflicto más ya que está afectando a “salud”. “Siempre he respetado lo que ha dicho cada persona y que cada uno haga con su vida lo que quiera. Por favor, pido ahora que al menos se me respete en esta decisión que estoy tomando. He pensado siempre en todo el mundo y ahora me quiero centrar en mi paz mental”, ha continuado explicando reflexiva.

Por otro lado, ha confesado que el encuentro con su madre “no se va a producir”. “Y no porque yo haya pedido no coincidir con ella ni en esta productora ni en la otra ni en la cadena. No se va a producir porque no va a ser así”, ha comentado. “Os entiendo a vosotros y os respeto, pero esto no es un juego para mí. Estas cosas me duelen y creo que ya llevo bastante y ya he llevado como para otra vez volver a lo mismo”, ha sentenciado.

Alessandro Lequio que se encontraba en el plató, ha querido saber cómo reaccionaría Rocío Flores si se encontrara con Rocío Carrasco en los pasillos de Telecinco. «Pienso que si os cruzáis lo que va a surgir es el abrazo, sinceramente es lo mejor para todos», ha expresado el italiano. Ante esa pregunta, la hija del exguardia civil se ha quedado sin palabras y ha asentido con la cabeza.