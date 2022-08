Rocío Flores da carpetazo al mal de amores con uno de sus grandes apoyos

No cabe duda de que uno de los destinos favoritos, por excelencia, de los famosos en verano, es Marbella. El enclave malagueño suele congregar a un sinfín de rostros conocidos cuando comienza la época estival, tanto por sus grandes alternativas de ocio como por las playas que cubren su costa. Como no podía ser de otra manera, una de las celebrities que se han dejado ver por la ciudad es Rocío Flores, que ha aprovechado para poner el broche de oro al verano en compañía de su tía y amiga, Gloria Camila Ortega.

Ataviada con un minivestido rojo de volantes, tirantes y estampado de flores, a juego de dos trenzas de raíz, la hija de Antonio David se ha dejado ver por Marbella acudiendo a su reencuentro con la hija de Ortega Cano, donde han podido disfrutar de una deliciosa comida antes de poner rumbo a Málaga capital para dar pistoletazo de salida a la famosa Feria. De hecho, a lo largo de la noche, la influencer ha compartido con sus casi 800 mil seguidores de Instagram una serie de instantáneas en las que confirmaba que estaba gozando una de las semanas más especiales de la ciudad andaluza en compañía de sus amigas.

Lo que tal vez no podía llegar a imaginar, es que tantas salidas de ocio le ocasionarían un problema sentimental. Hace escasas horas, la pareja de Rocío, Manuel Bedmar, hacía uso de sus redes sociales como nunca antes para plasmar unas palabras de lo más reveladoras: “Una persona que te cuide cuando estás mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas cualquier persona vale”, escribía en una dedicatoria en la que, aunque no ha nombrado a nadie, todo apunta a que iría directa hacia Flores. Y es que, al parecer, el joven habría pasado una mala noche a consecuencia de un virus, empezando la Feria de Málaga en casa y de la peor de las maneras, mientras permanecía en la cama con malestar y viendo desde su teléfono móvil como su novia estaba pasándolo en grande.

Sea como fuere, y por mucho que este mensaje fuera dedicado hacia ella, lo cierto es que Rocío Flores ha optado por seguir con sus planes con total normalidad. Después de haber gozado una noche en grande con amigas, hace un rato la hija de Rocío Carrasco publicaba una storie comiendo en un restaurante. Un movimiento que encaja a la perfección con sus convicciones, ya que, durante una de sus últimas apariciones en El Programa de Ana Rosa, la nieta de Rocío Jurado admitió su deseo de no querer hablar de Manuel ni de las crisis que pudieran existir entre ambos: “Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo”, zanjaba en directo.