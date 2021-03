Rocío Flores arropa a Antonio David pero no pasa el Día del Padre con él

Compás de espera en todas las familias implicadas en el documental de Rocío Carrasco que a buen seguro sacudirá los cimientos de los Jurado, los Ortega y los Flores. Quedan poco más de 48 horas para ver el primer episodio y el ambiente que se respira es de expectación, pero también de intranquilidad, sobre todo en Málaga. Allí viven su exmarido, Antonio David Flores, y su hija, Rocío Flores, a quien no ve desde hace nueve años. ¿Cómo están ellos ante el inminente estreno de las imágenes que pueden cambiar su vida?

La joven conoció la noticia el pasado miércoles y en una charla con ‘Sálvame’ aseguraba no estar preocupada ante lo que pudiera decir su madre. Desde el minuto uno se ha volcado con su progenitor, tal y como lleva haciendo durante casi una década. En un día tan señalado como hoy, 19 de marzo, Rocío Flores ha querido arropar a Antonio David públicamente. Lo ha hecho con esta storie en Instagram: «Feliz Día del Padre, sobran las palabras», ha escrito la joven. Unas líneas tras las que se ocultan un apoyo incondicional hacia su figura paterna.

Una felicitación que no ha estado continuada de una celebración en familia. Antonio David, Rocío y Olga no han pasado la festividad juntos. Y es que el día en la ciudad andaluza ha estado movido. Olga Moreno y Rocío Flores han viajado hasta la escuela de supervivencia Anaconda, a 58 kilómetros de la capital de la Costa del Sol, con el fin de preparar la participación de la mujer de su padre en el reality de Mediaset, según ha informado Omar Suárez en ‘Sálvame’. Un hecho que ha suscitado algo de polémica ya que Jorge Javier ha asegurado que el contrato con ‘Supervivientes’ no les permite acudir a ninguna preparación para su concurso. Sea como fuere, esta escapada de su hija y su esposa han hecho que Antonio David Flores pase el Día del Padre solo en casa y sin hacer declaraciones.

Las últimas declaraciones del padre de Rocío Flores tuvieron lugar este jueves a su llegada a Málaga, donde verá el estreno de la docu-serie de Rocío Carrasco. Desde la misma estación del AVE atendió a sus compañeros para mostrarse muy beligerante contra su exmujer y anunciar que la va a demandar en los tribunales. Los nervios crecen a medida que se acerca el gran día. Antonio David dice no estar dispuesto a pasar otra vez por el tormento que han pasado él y sus hijos: «Voy a tomar medidas judiciales ante ella y la voy a llevar a un juzgado. No voy a volver a pasar por 3 años de calvario que he pasado en mi casa, con la cabeza agachada, porque me daba vergüenza salir a la puerta de mi casa porque me había señalado con la etiqueta que se le puede poner ahora en la actualidad a un hombre de la peor manera posible.

Es la única manifestación pública de Rocío Flores hasta el momento. Ni padre ni hija han querido valorar las palabras de Rocío Carrasco en su documental en las que asegura ser buena madre: «Yo, si algo me he considerado en la vida y me considero, es buena madre. Yo me he puesto por delante de mis hijos siempre porque no quería que los rozara ni el aire. Y yo he estado malviviendo para no contribuir en el sufrimiento de dos niños», decía la hija de La Más Grande, al mismo tiempo que se quejaba de que «a mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que hay en la vida de una mujer, que son sus hijos», en referencia a Antonio David.