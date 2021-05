Rocío Carrasco ha protagonizado el episodio más duro de su docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, que ha llevado por título ‘Algo se derrumbó dentro de mí’. Un capítulo en el que ha retomado el relato de la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores, en julio de 2012, y en el que ha hecho otras grandes confesiones, con las que ha querido explicar los motivos por los que aún sigue sin hablar con ella, y en el que ha dado breves pinceladas sobre su ruptura con el resto de la familia materna, incluido José Ortega Cano.

Una vez más, la hija de Rocío Jurado ha reforzado cada una de las afirmaciones que ha ido haciendo con diferente documentación que además contradecía lo que, a lo largo de estos años, Antonio David Flores ha ido explicando en distintos medios de comunicación. El amor que les tiene a sus dos hijos, su papel como madre y los episodios de terror que también vivió al lado de Rocío Flores dieron pie a las confesiones que destacamos a continuación:

«Según me está pegando ella tiene el móvil abierto, el que le ha dado su padre. Lo tiene escondido y abierto. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? No lo sé…Pero ella me chillaba y yo le decía: ‘Rocío, no te estoy pegando. Rocío, mi vida, para. Pero ella no para’»: así relataba el escalofriante episodio vivido en la cocina de su casa el día que lo cambió todo.

«Ni yo denuncio a nadie, ni me quitan la custodia, ni maltrato a nadie ni en mi casa sucede nada de lo que ahí se narra»: se refiere a todo lo que ha contado el padre de sus hijos a lo largo de estos años, aprovechando que ella prefería guardar silencio para proteger a sus dos hijos.

«Creo que no me duele tanto la paliza como el hecho de que ella me quisiera meter en la cárcel»: entre lágrimas y muy afectada, a pesar de los años que han pasado, Rocío abrió su corazón para confesar cómo se sintió después de que además de los golpes, Rocío Flores acudiera, acompañada de su padre, a denunciarla por maltratarla. Algo que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido realmente entre ellas esa mañana de verano.

«Antes que verdugo fue víctima y cuando la intoxicación viene por parte de tu padre, una figura referente en tu vida, de ahí es muy difícil salir»: hace hincapié en la posición de su hija tratando de exculparla. Quiere que quien la está escuchando entienda eso, que su hija, al igual que ella, fue una víctima de Antonio David Flores.

«Es ella la que nunca ha querido tener ningún tipo de contacto conmigo»: Niega por tanto las declaraciones que ha realizado Rocío Flores en los últimos tiempos cuando ha afirmado que ha llamado a su madre «muchas veces» sin tener una respuesta positiva por su parte.

«¿Cómo no la voy a querer? ¿Por qué voy a llevar y0 20 años sin decir ni hacer nada? Lo he hecho por ellos»: Totalmente hundida, Carrasco añadía de manera tajante que, aún sin tener ningún tipo de contacto con Rocío y David, su amor de madre sigue estando muy presente, de ahí que sus decisiones hayan estado siempre marcadas por la protección hacia sus hijos.

«No puedo mantener ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra al lado (…) Se podrá recomponer, pero partiendo de la base de que esa persona no esté ni en la vida de ella ni en la mía»: No se cierra a una reconciliación y a un acercamiento con Rocío Flores, pero la condición es clara, Antonio David Flores tendrá que dejar de formar parte de la vida de una y de otra.