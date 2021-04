El pasado miércoles Rocío Carrasco se enfrentó a su entrevista más complicada. Al llegar al meridiano de la emisión de su propio documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la hija de ‘La más grande’ hizo una petición para poder estar presente en plató para “poder aclarar y resolver algunos puntos”, dijo la protagonista de esta historia que entiende que la versión que está relatando pueda generar algún tipo de inquietud al ser mucha información en muy poco tiempo. “No es fácil contar una vida de 30 años en unas pocas semanas. Entonces yo creo que, llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la historia que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental para explicar algunas cosas. Entonces me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso”, dijo Carrasco a Carlota corredera antes de la emisión del séptimo episodio. Fue este 22 de abril cuando se sentó por primera vez en un plató tras más de veinte años en silencio. Lo hizo emocionada y nerviosa y, sobre todo “sin miedo”.

Este sábado ‘Socialité’ ha dado a conocer en exclusiva cómo vivió la hija de Rocío Jurado los momentos previos a su reaparición televisiva, así como ha sacado a la luz algunas declaraciones de Rociíto en las que se ha mostrado más cercana que nunca. “Vamos a ver a una Rocío Carrasco muy nerviosa y afectada”, ha empezado diciendo el formato. “A las 21:03 Rocío cena en el interior de una sala VIP que utiliza como camerino y cena una hamburguesa con queso y patatas fritas. A las 21:46 todavía viste de forma informal y está acompañada por algunos responsables del programa. Unos minutos más tarde vuelve a su camerino para vestirse con el traje azul klein con el que concede la entrevista”, ha relatado el programa presentado por María Patiño.

Además, ha dado a conocer que, a falta de diez minutos de comenzar la histórica entrevista, la madre de Rocío Flores entró en su camerino para ver el arranque del programa. Momento en el que se toca varias veces la ropa mostrando inquietud. El programa que se emite los fines de semana en Telecinco también ha mostrado a través de un reportaje los regalos que recibió la hija de Pedro Carrasco por parte de sus fans, entre los que se encuentran una lamina con un dibujo de ella, unas flores y una muñeca de trapo. Rocío Carrasco vio la primera parte del programa en la intimidad con los “ojos cristalinos y con semblante serio y está al borde del llanto”, ha relatado la reportera.

‘Socialité’ ha afirmado que llegó llorando a Mediaset y que conforme pasaban los minutos se fue relajando un poco más. Asimismo, las imágenes que se ha emitido hace unos instantes han mostrado cómo vivió las pausas publicitarias la hija de la intérprete de ‘Como una ola’. “El primer descanso lo pasó casi sin aire”, ha confesado la periodista al mismo tiempo que ha dado a conocer que Rocío Carrasco “estaba muy nerviosa”, tanto que tuvo que salir en varias ocasiones para coger aire y recomponerse.

Al finalizar la conversación que tuvo a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera como maestros de ceremonia, Rocío Carrasco charló con el equipo del citado formato. «Me siento bien. He entrado muy nerviosa. Estoy más liberada porque si ha servido para esclarecer algunos puntos», dijo Rocío Carrasco ya relajada. «Entré en este momento de la docu-serie porque consideré que era el ecuador y creía que si se terminaba iba a ser más complicado explicar todo al ser más información», añadió sobre el motivo que le llevó a sentarse en un plató de televisión.

«Que haya entrado Fidel me ha hecho ilusión. Me ha vuelto loca porque no me lo esperaba ni por asomo porque para él no ha sido fácil el dar ese paso», sentenció con una sonrisa mientras también quiso recalcar que «ya no tengo miedo a nada».