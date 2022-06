Tarde complicada para Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado se ha enterado este mismo martes 21 de junio del último movimiento que ha realizado su familia mediática para rendir homenaje a su madre, Rocío Jurado sin su consentimiento como heredera universal. «Mañana en Chipiona, la asociación ‘RJ, La más grande y la familia de Rocío Jurado, con Gloria Camila al frente y también José Antonio y está previsto que esté Amador, presentan un azucarillo en homenaje a Rocío Jurado, a las 20:30 de la tarde», ha indicado José Antonio León en Sálvame.

Pese a que el Ayuntamiento ha dado a conocer que no pueden hacer nada sin el consentimiento de Rocío, estos han tomado la decisión de continuar con lo previsto que tendrá lugar en un hotel de Chipiona, en Cádiz. Como era de esperar, la reacción de la hija mayor de la artista no se ha hecho esperar. “Está flipando y va a poner este tema en manos de sus abogados”, ha explicado la presentadora Adela González. «No va a parar hasta saber quién está detrás y recuerda a quien nos pueda estar escuchando que ella es la heredera y la dueña de los derechos de la imagen de su madre», ha añadido después.

El homenaje del lanzamiento del azucarillo ha coincidido con la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. El pasado viernes fue cuando se emitieron los dos primeros episodios, primero en MiTele Plus y después en abierto en Telecinco. Además, la empresaria estuvo presente en el plató en un especial Deluxe que se hizo en su honor. Durante su intervención, la hija de Pedro Carrasco ya dejó claro que ella era consciente de que su presencia en la pequeña pantalla también había servido para que a su familia mediática no le faltara trabajo.

“Con que yo haga esto se aseguran no sé cuantos meses de trabajo”, dijo la hija de Las más grande con total sinceridad. “Quito a la mujer de José Ortega Cano, es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido y por tanto no la voy a meter en esta familia. El resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio”, puntualizó cuando le preguntaron sobre el fichaje de la diseñadora, ya que la mujer del maestro trabaja los fines de semana en Viva la vida, espacio capitaneado por Emma García.

Por ahora, la familia mediática no se ha pronunciado al respecto, pero no es de extrañar que lo hagan porque todo este entramado les afecta de manera directa y podría suponer un nuevo enfrentamiento directo con Rocío Carrasco al no consultarla como heredera universal si estaba de acuerdo con que se celebrase este último homenaje en honor a la figura de la intérprete de Como una ola.