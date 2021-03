La batalla judicial Carrasco vs Flores sigue abierta: Antonio David, obligado a pagar una fianza de 60.000 euros

Rocío Carrasco ha decidido hablar de su experiencia de vida junto a Antonio David Flores, tanto de los 3 años que duró su matrimonio como después, ya separados e inmersos en un durísimo conflicto familiar que ha causado daños irreparables y que hasta ahora ha mantenido en silencio. “Rocío. Contar la verdad para para seguir viva” se emite este domingo noche en Mediaset. Pero, además, el exguardia civil ha confirmado la última decisión judicial que le obliga a pagar finalmente 60.000 euros de fianza en el procedimiento por insolvencia punible y estafa procesal, abierto contra él a instancias de Rocío Carrasco, tras el impago continuado de la pensión alimenticia de sus hijos, acordada en 2006. Queda por fijar la fecha de juicio en el que se enfrenta a una pena de 5 años de prisión, pero la fianza, que se lleva en una pieza separada, tiene que afrontarla ya.

La sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el último recurso presentado por Antonio David Flores contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas, en la que, mediante auto de 19 de septiembre de 2019, acordaba apertura de juicio oral por presunta insolvencia punible y estafa procesal y en el que le requerían 80.000 euros de fianza. La cantidad indemnizatoria exigida venía de la suma de 58.876 euros de principal (el total de la deuda) más un 30 por ciento de intereses y costas. El exguardia civil recurrió aquella cantidad y finalmente, el fiscal la ha rebajado a 60.000 euros. Ya ha agotado los recursos y se ha iniciado el procedimiento de ejecución de embargo contra Flores, quien desde hace tres años colabora en diferentes programas de televisión y, hasta el momento, no ha depositado la suma exigida, según confirman a Look fuentes cercanas al caso. La ley señala que, en caso de no prestar la fianza, se embargarán bienes hasta satisfacer la cantidad requerida.

Cuando el juzgado de Alcobendas le impuso 80.000 euros de fianza a Antonio David (ahora rebajada a 60.000), en septiembre de 2019, el exguardia civil participaba en el reality Gran Hermano Vip. Le dio entonces 24 horas de plazo y a su abogado 5 días para comunicar cuando se presentaría su cliente para ser notificado personalmente, como exige la ley. Flores se personó en el Juzgado nada más finalizar su participación en el concurso. La fianza no se le imponía para evitar una posible entrada en prisión sino para asegurar el pago de la deuda que presuntamente debe a su exmujer por la pensión alimenticia de sus dos hijos mayores. Alegó no tener ese dinero. Después comenzó a recurrir, opción que también le otorga la ley. Ya no caben más recursos.

El procesamiento de Antonio David Flores por los presuntos delitos de insolvencia punible y estafa procesal nacen del supuesto cobro de casi 200.000 euros a través de terceras personas, sociedades a nombre de su mujer, Olga Moreno, y de su representante, después de haberse declarado insolvente ante las autoridades judiciales. El fiscal que lleva el caso señala en su escrito de acusación que Flores manipuló y falseó presuntamente sus cuentas personales para declarase insolvente y no pagar a su exmujer la pensión alimenticia acordada en convenio. “Es criminalmente responsable en concepto de auto”.

Tras la separación matrimonial y posterior divorcio, Rocío Carrasco y Antonio David Flores firmaron un convenio regulador en el año 2006 en el que se acordó que el padre pagaría la cantidad de 559,83 euros en concepto de pensión alimenticia de los 2 hijos en común, entonces menores. El exguardia civil no cumplió. Seis años de impago después, su exmujer presentó una demanda de ejecución. El 23 de abril de 2012, un auto judicial ordenaba a Antonio David abonar la cantidad de 35.872,38 euros de principal, mas 10.761 de intereses y costas. Pero lejos de acatarlo, el padre siguió sin pagar, falseó sus cuentas y se declaró oficialmente insolvente ante un juzgado. Con la clara intención de que Carrasco no pudiera cobrarlas, según el fiscal, facturaba sus ingresos por intervenir en algunos programas de televisión y en otros medios de comunicación, a través de sociedades de terceros, entre los que se encontraba su mujer, Olga Moreno, y su representante, Francesc Perellada. Ocultó sus ingresos reales entre 2011 y 2017. Recibió dinero en 11 ocasiones, al menos. La conclusión del fiscal apunta a que maniobró de esa manera para crear una insolvencia irreal. Se declaró insolvente, pero no era cierto, según recoge el escrito de acusación en el que también se solicita la pena de 20 meses de multa con cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Hasta aquí los hechos: convenio regulador acordado, cantidad fijada, impago continuado, ejecución, declaración de insolvencia, querella por insolvencia punible y estafa procesal, procesamiento, imposición de fianza, recursos agotados, orden de pago y embargo. Hechos que prueban que Antonio David Flores no dice la verdad cuando cuestiona públicamente la intención de su exmujer al señalar que “esto”, la serie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, lo hace una vez que ha perdido todo en los tribunales. Además de este procedimiento tiene al menos tres más abiertos. La noticia llega en una semana muy complicada para Flores tras conocer que su exmujer, Rocío Carrasco, protagoniza una serie documental en la que, probablemente, él también será el principal acusado.