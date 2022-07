Ricky Martin se enfrenta a una nueva batalla legal por violencia doméstica

En las últimas horas, el cantante Ricky Martin ha pasado a estar en el centro del foco mediático. Este sábado, la policía de Puerto Rico ha confirmado que el artista ha sido denunciado por violencia doméstica. Una orden dictada por la jueza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y que está pendiente de ser tramitada. Por el momento, pocos detalles han trascendido al tratarse de un tema bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El digital El Vocero de Puerto Rico ha comunicado lo que dice el documento: “Las partes se relacionaron por 7 meses. Se separaron hace 2 meses, pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia. Además, el peticionario lo ha visto merodeando su residencia en al menos 3 ocasiones. El peticionario teme por su seguridad”. Asimismo, se ha informado que la orden señala que “la parte peticionaria demostró que existe una posibilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato”.

Además, “se ordena a la parte peticionada abstenerse de acercarse, molestar, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria”. Se le ordena también “abstenerse de realizar llamadas telefónicas y de enviar mensajes de texto o de voz a los números telefónicos personales, de trabajo, de familiares, amigos de la parte peticionaria”, ha comunicado el digital. La jueza ha citado a ambas partes el próximo 21 de julio, cuando expire la orden.

Tras conocerse la noticia, el equipo legal del intérprete de La mordidita ha asegurado, a través de un comunicado oficial, que el artista no tiene nada que ver con esa denuncia. “Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas. Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente será plenamente reivindicado”, ha explicado el equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico. No obstante, Axel Valencia, portavoz de la Policía, ha confirmado a The Associated Press que las autoridades llegaron hasta Dorado, donde reside el artista, para diligenciar la orden, pero ni rastro de él. “Hasta ahora, la Policía no ha podido encontrarlo”, ha informado Valencia. Por tratarse de un caso bajo la Ley 54, no se revela el nombre de la parte peticionaria.

Y es que, no es el único conflicto que el intérprete de Livin’ la vida loca ha tenido recientemente. Tal y como han informado los medios de comunicación, Ricky Martin se enfrenta, además, a una demanda por parte de su exmanager, Rebecca Drucker, que trabajó como representante del puertorriqueño de 2014 a 2018 y de mayo de 2020 hasta abril de 2022, por la que le reclama al artista tres millones de dólares en comisiones impagadas. La gerente presentó la denuncia el pasado miércoles en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles. En la denuncia, la que fuera mano derecha del artista alega que protegió al cantante de las consecuencias de sus “imprudentes indiscreciones” porque pensó que era su amigo, como se puede leer en el escrito presentado por sus abogados, al que ha tenido acceso Entertainment Tonight.