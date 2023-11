Hace solo unas horas, Eugenia Martínez de Irujo sorprendía publicando una imagen de la reunión que mantuvo ayer en el palacio de Liria con su marido Narcís Rebollo; la cantante Rosario Flores; el director de cine Pedro Almodóvar; Mariola y Coco Orellana -mujer y cuñada de Antonio Carmona, respectivamente-; y uno de sus hermanos: Fernando Martínez de Irujo. Precisamente la presencia de este último era de lo más relevante, puesto que el encuentro coincidía con el noveno aniversario de la muerte su madre, la duquesa de Alba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

«Qué súper placer esta reunión de amigos que pasamos ayer. Muchas más como esta, por favor», escribía la duquesa de Montoro junto a la imagen. Por su paret, Cayetano Martínez de Irujo celebraba una misa funeral en honor a su progenitora en el templo de la hermandad del Cristo de los Gitanos de Sevilla, a la que no acudió ninguno de sus hermanos, con los que ha mantenido diversos desencuentros públicos durante los últimos meses. «Lo mínimo que se merece mi madre es un recuerdo una vez al año, por todo lo que nos ha dado a todos. Yo este año no he avisado a nadie ya, porque no he querido molestar a nadie», explicó.

Acompañado por su pareja, Bárbara Mirjan, y por Margarita, la hija de la mujer que cuidó de él y de sus hermanos desde pequeños, Cayetano también estuvo en la misa junto a Curro Romero, Carmen Tello y Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba. Además, quiso pronunciarse sobre su hermana Eugenia: «He estado como cinco meses mandándole mensajes para que nos sentemos y hablemos. Tuve un par de respuestas y luego nunca más. Entonces, alguien que no quiere hablar, está todo dicho», espetaba sobre la duquesa de Montoro.

Cayetano Martínez de Irujo junto a Bárbara Mirjan / Gtres

Ella, por su parte, decidió pasar el día junto a varios amigos en el palacio de Liria en Madrid, un enclave muy especial para la familia, donde actualmente se encuentra la exposición ‘La moda en la Casa de Alba’, comisariada por Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera. En la muestra se exhiben 100 piezas que pudieron ser disfrutadas por los amigos de Eugenia durante su visita al palacio. «Qué maravilla de día hemos pasado viendo las obras de arte más espectaculares, los más bellos jardines, y la exposición de ‘La Moda en la Casa de Alba’, que no tiene desperdicio», decía Mariola Orellana en su perfil de Instagram.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo / Gtres

Por el momento, parece que la relación fraternal entre los hijos de la duquesa de Alba está lejos de retomarse. Y es que el origen de la disputa familiar se encuentra en una sociedad compartida por Cayetano, Eugenia y Alfonso en la que se aglutinan varias fincas. Según el conde de Salvatierra, él mismo solicitó créditos por valor de tres millones de euros para la construcción de un embalse en uno de sus terrenos, pero estos fueron bloqueados por sus hermanos, que no estaban de acuerdo con la idea.

Desde entonces, los reproches públicos han sido una constante. «¿Sabes qué es lo que le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no hablamos, ese es el problema. Debe ser eso porque si no, no lo entiendo», confesó Eugenia hace un par de meses. Sin embargo, para Cayetano el verdadero escollo es que la duquesa de Montoro «se ha unido a sus otros hermanos» y ha prescindido de él desde que murió su madre.