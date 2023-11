La gala de los Latin Grammy 2023 celebrada anoche en Sevilla reunió a una gran cantidad de estrellas internacionales y nacionales de la música, pero los artistas no fueron los únicos en pasar por la alfombra roja del evento. Al mismo se sumaron diferentes modelos e influencers de nuestro país para disfrutar de una noche mágica. Entre ellos, destacó la presencia de María García de Jaime y Tomás Páramo, que confesaron antes de la entrega de premios quiénes eran sus preferidos para alzarse con el galardón.

«Estamos muy felices de estar aquí, y muy emocionados de que sea en Sevilla por primera vez porque ya sabéis que nos encanta la ciudad», empezaba explicando María junto a su marido. Los dos iban conjuntados y se mostraban de lo más agradecidos por haber podido acudir a la gala. «Estamos un poco incrédulos también, es un sueño que nunca hubiésemos imaginado: estar aquí en los Latin Grammy, nosotros que no somos cantantes”, decía Tomás.

Y después de asegurar que en Sevilla «todo es alegría» y descubrir los lugares que más les gustaban de la capital hispalense, como el barrio de Santa Cruz o Triana, se atrevieron a hacer sus apuestas entre los nominados de la noche. La primera en comenzar fue María García de Jaime: «Tengo varios preferidos, pero Rosalía y Shakira me encantan y creo que se merecen muchas cosas». «Soy fan absoluta de Rosalía”, indicaba la joven.

Por su parte, Tomás Páramo puso el foco en dos artistas de nuestro país. «Hay una artista revelación que me encantaría que ganase porque es española y es Valeria Castro, que me apasiona. Su música me da mucha paz. Y luego, Niña Pastori, que hay que barrer para casa. Me encanta Shakira pero niña Pastori es mucha Niña Pastori», decía el influencer, que tiene tres hijos en común con María.

Sin embargo, no todas las predicciones fueron acertadas. Si bien Shakira se hizo con dos Premios Grammy en las categorías ‘Canción del año’ y ‘Mejor canción pop’ con el tema que tiene en común con Bizarrap, Music Sessions, Vol. 53, la colombiana recibía otra gran noticia con la canción Tqg en colaboración con Karol G, con la que ambas ganaron el premio a ‘Mejor fusión/Interpretación urbana’. Por su parte, Rosalía, contra todo pronóstico, no recibió ningún galardón durante la noche.

La catalana, que puede presumir de contar en su haber con un total de 12 premios Latin Grammy y dos premios Grammy obtenidos en ediciones pasadas, destacó en esta ocasión con una actuación en la que versionaba la mítica canción de Rocío Jurado Se nos rompió el amor. Un tema que llamó la atención ya que delante estaba su expareja, Rauw Alejandro.

Nominada al premio ‘Grabación del año’ por su canción Despechá, Rosalía se fue con las manos vacías viendo como Natalia Lafourcade finalmente se hacía con este premio con De todas las flores, además de arrasar también en las categorías de ‘Mejor álbum cantautor’ y ‘Mejor canción cantautor’. En esta última categoría, Lafourcade competía con la canaria Valeria Castro y su tema La raíz. Sin embargo, el galardón fue de nuevo para la mexicana.

Y quien sí se llevo un Latin Grammy, tal y como había indicado Tomás Páramo, fue Niña Pastori con Camino, premiado como ‘Mejor álbum de música flamenca’ De esta manera, la quiniela del matrimonio de influencers acababa con un resultado del 50%, ya que solo acertaron con Shakira y la mencionada Niña Pastori.