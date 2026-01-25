De su relación con Victoria Federica, a su drama personal: así ha sido la vida de Gonzalo Caballero

Gonzalo Caballero es un hombre hecho a sí mismo. A pesar de que su vida ha estado marcada por las 19 operaciones a las que se ha sometido por diversos sustos que ha sufrido en el ruedo, tal y como él mismo ha confesado, le duelen más las cornadas que le ha dado la vida. Se dice que los toreros están hechos de otra pasta y Caballero es la muestra fehaciente de la habilidad que tienen ante el toro bravo y también en capotear los reveses de propios de la existencia.

Desde que tomó la alternativa en 2015 en Las Ventas apadrinado por Uceda Leal y teniendo como testigo a Eugenio de Mora, su éxito en el coso no ha cesado. Comenzó su formación en la Escuela de Tauromaquia de Madrid y pronto comenzó a despuntar entre sus compañeros por su arrojo y buenas maneras, tal y como destaca la página web de la Plaza 1. Sin embargo, diferentes sustos le han hecho llevar a cabo parones forzados tras los que ha vuelto a coger el capote y la muleta con más ganas.

Su vida ha estado profundamente marcada por un drama personal. Hace unos años, en 2017, Gonzalo tuvo que enfrentar la pérdida de uno de los pilares de su vida, su padre. La vida de Ricardo Caballero se truncó después de años luchando contra una enfermedad de la que, tristemente, no logró recuperarse. Hablamos del cáncer, una afección con la que él está profundamente comprometido. Prueba de ello es que colabora con algunas asociaciones que recaudan para la investigación y organiza corridas benéficas en favor de organizaciones como La sonrisa de María.

Cogida a Gonzalo Caballero. (Foto: Gtres)

En algunas ocasiones, el diestro ha recordado a su progenitor a través de sus redes sociales, donde le ha descrito como un «héroe» para él. A pesar de que le echa mucho de menos, le tiene presente cada día. «Aún resulta imposible asimilarlo. Estamos más cerca que nunca y ese es el único consuelo», deslizó en Instagram. De la misma manera, ha deseado que, «desde allí donde esté, se sienta orgulloso».

Su relación con Victoria Federica

Victoria Federica y Gonzalo Caballero. (Foto: Gtres)

Las primeras veces que pudimos ver a Gonzalo Caballero con Victoria Federica, gran parte de la sociedad se apresuró a afirmar que nos encontrábamos ante su pareja. Se trataba del primer amor de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, por eso el revuelo mediático fue notable. A pesar de que finalmente sus caminos tomaron rumbos separados —puesto que Caballero decidió centrarse en sus compromisos con el toro—, ambos mantienen una buenísima y estrecha relación y es habitual verles juntos en el tendido de algunas plazas de España o disfrutando de otros planes de ocio. Tanto es así que incluso el joven ha establecido buena sintonía con su hermano, Felipe Juan Froilán.

Gonzalo Caballero y Froilán. (Foto: Gtres)

Gonzalo Caballero es uno más de los jóvenes matadores que rodean a Victoria Federica, entre los que se encuentran también Andrés Roca Rey —diestro con el que también se la ha relacionado y con el que siempre ha desmentido tener una relación más allá de la amistad—. Un círculo aficionado al toro del que también forma parte el influencer Tomás Páramo y su mujer María García de Jaime; Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, Rocío Laffón o Berenice Lobatón.