La Reina Sofía hace una escapada a Grecia para reencontrarse con un familiar muy especial

La Reina Sofía está viviendo uno de sus veranos más amargos. El delicado estado de salud de su hermana, Irene de Grecia, ha limitado por completo sus movimientos. Hasta este año, era ella quien abría las puertas del Palacio de Marivent para después recibir al resto de sus familiares. De la misma manera, era la última en irse de este enclave mallorquín y, a lo largo de su estancia, aprovechaba al máximo su tiempo libre al lado de su prima, Tatiana Radziwiłł, y del marido de esta, Juan Enrique Fruchaud. Pero este año tan solo ha permanecido en la isla unos días, coincidiendo con la tradicional recepción de los Reyes a las autoridades y personalidades locales. Un acto en el que estuvo arropada por su hijo, el Rey Felipe VI, su esposa, doña Letizia, y sus nietas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, que estuvieron muy pendientes y cariñosas.

A pesar de todo esto, su verano no ha terminado. El broche de oro a la temporada estival lo ha puesto con un esperado viaje a Grecia, su tierra natal. Hoy, 30 de agosto, su cuñada Ana María cumple 79 años y la Reina Sofía no ha querido perderse esta trascendental cita familiar que está marcada cada año en el calendario de la Familia Real griega. Una reunión muy ilusionante para ella que se ha llevado a cabo porque, tal y como refleja la revista ¡Hola!, la salud de doña Irene ha mejorado sustancialmente. Algo que ha devuelto la tranquilidad, al menos de momento, a la madre de Felipe VI.

La Reina Sofía y sus nietas, la infanta Sofía y la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Cada año, doña Sofía acudía acompañada de su hermana mayor. Pero, aunque Irene de Grecia ha experimentado una leve remontada, no ha podido ir con ella debido a que los médicos le han recomendado no viajar. Una indicación motivada por la enfermedad cognitiva que sufre y que se ha agudizado en los últimos tiempos. Por ello, cuando todos se reúnan alrededor de una gran tarta con numerosas velas, pedirán por la salud de los presentes y tendrán en sus pensamientos a doña Irene, que es la primera vez que no está junto a ellas en esta ineludible cita.

La infanta Cristina, la Reina Sofía e Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

La última ocasión en la que toda la familia pudo reunirse fue durante el enlace de Nicolás de Grecia con Chrysi Vardinogiannis. En esta ocasión también estuvo la infanta Cristina, que acompañó a su progenitora y a su tía materna.

¿Quién es Ana María de Grecia?

Anne-Marie Dagmar Ingrid es la Reina consorte de Grecia por su unión con el rey Constantino II, fallecido en el año 2023. Fruto de esta relación nacieron las princesas Alexia y Teodora y los príncipes Nicolás, Felipe y Pablo. Este último es el heredero y se convertirá en el futuro rey del país balcánico en el caso de que vuelva a convertirse en una monarquía reinante. Un cargo que ostentaría al lado de su mujer, Marie-Chantal, y de sus cinco vástagos en común: la princesa Olimpia y los príncipes Constantino, Aquiles, Odiseo y Arístides.

Ana María de Grecia en un evento. (Foto: Gtres)

De ascendencia danesa, doña Ana María ostenta el título de princesa de Dinamarca. Nació en el palacio de Amalienborg, en Copenhague, y profesa la religión ortodoxa griega. Una creencia que abrazó tras su compromiso y posterior matrimonio con su difunto esposo.