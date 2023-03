Las redes sociales condenan la actitud de Miguel Bosé con un concursante de su nuevo programa

No cabe duda de que Miguel Bosé sigue siendo una de las figuras mediáticas más polémicas hasta la fecha. Si bien tan solo unos meses cuando el cantante se situaba en el ojo del huracán al estar absolutamente en contra de las vacunas de coronavirus, ha sido ahora cuando el intérprete de Amante bandido ha vuelto a la carga por un tema que ha causado cierta controversia dentro del universo 2.0.

Hace unas horas, el artista se convertía en el gran protagonista del día al estar presente en la premiere de Bosé, una nueva serie que ha comenzado a emitirse a partir de hoy en la recién nacida plataforma de streaming SkyShowtime. Sin embargo, este no sería el único logro profesional que el ex de Nacho Palau ha logrado recientemente, habiendo optado por sumergirse de lleno en el ámbito de la televisión con su participación en Cover Night, un nuevo talent show musical que se estrenaba el pasado jueves, 2 de marzo, y en el que Bosé ejerció como perfecto juez junto a Juan Magán, Mónica Naranjo y Chanel Terrero.

que opináis de lo que dijo miguel bose anoche en televisión española? pic.twitter.com/eZ6KgJKPeq — Adrián Galindo (@galiindo13) March 3, 2023

Son muchos los participantes que se han dejado aconsejar por los profesionales mencionados al compartir con ellos unas actuaciones que no pasaban inadvertidas para el público. No obstante, el momento más tenso de la gala llegaba cuando uno de los concursantes cantaba I Will Survive de Gloria Gaynor, un tema perfectamente extrapolable a distintas situaciones vitales que, sin embargo, no terminó de convencer a Miguel, que consideraba que el joven cantante no era la persona adecuada para interpretarla: «Esta canción no la puede cantar un hetero, es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma (…) Hay que ser muy mariquita para decirlo bien», comenzaba explicando, para después utilizar una serie de fragmentos del tema en cuestión con los que demostraba estar dispuesto a permanecer firme en sus convicciones, pese a que el participante no podía parar de reír ante el alegato.

Teniendo en cuenta la contundencia de las palabras del intérprete, muchos han sido los usuarios de redes sociales como Twitter que no han tenido reparo en condenar sus acciones, de manera tajante: «Precisamente hace dos días estaba diciendo que en la transición tenía más libertades que ahora», «Que este tipo esté en un programa de la televisión pública es de lo más vergonzoso de este año»o «Negaba el covid, no le puedo tomar en serio nada», han sido algunas de las frases con las que varias personas han denunciado públicamente la actitud de Miguel, ya que no consideran correcta la idea de que solo los homosexuales sean, según el cantante, las personas perfectas para entonar un tema histórico en todos los rincones del planeta. Sin duda alguna, una polémica que le vuelve a situar en el punto de mira, en el que lleva estando presente desde hace prácticamente tres años.