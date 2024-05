La reconciliación de Victoria Beckham con España en tres claves

Victoria Beckham comenzó a hacerse popular en España a mitad de los años, entre 1996 y 2001, cuando pasó a formar parte del grupo Spice Girls, y cuando fue conocida como la ‘Spice Pija’. Vendieron 100 millones de discos y pusieron un toque muy sensual a la historia del pop. Fue por 1997, cuando el grupo estaba en pleno apogeo, cuando surgió la historia de amor con David Beckham. El romance acabó en boda, concretamente, se casaron el 4 de julio de 1999 en el castillo de Luttrellstown, y desde entonces, han tenido cuatro hijos: Brooklyn (nació en 1999), Romeo (2002), Cruz (205) y Harper (2011), la única niña. Si bien es cierto que Victoria conquistó al público inglés con canciones como Say You’ll Be There, o Wannabe, en España se hizo conocida porque protagonizó algún que otro escándalo.

Cuando a Victoria le preguntan por su polémica frase de “España huele a ajo”, se muestra contundente: “Jamás diría algo que mostrara tan poco respeto y que, además, no tiene nada que ver con la realidad”. La diseñadora hace referencia a los cuatro en los que vivió en Madrid cuando su marido jugaba en Real Madrid. Concretamente, de 2004 a 2008. Si bien es cierto que, en lo que respecta a su estancia en España, afirma que no tiene buenos recuerdos, en el fondo le duele la mala prensa que se creó alrededor de ella: «Siempre fueron muy amables y las personas que trabajaban en el Real Madrid también lo fueron. El problema nunca fue España. Nunca en mi vida fui tan infeliz”. Así lo reconoce en el documental de David en el que hablan tanto el exfutbolista como su mujer. Cabe recordar que cuando el futbolista fichó por el equipo español se relacionó con algunas de las mujeres más mediáticas.

Es el caso de Ana Obregón, junto a la que al parecer tuvo un idilio que puso en jaque al matrimonio. La cosa no acabó en buenos términos y entre la bióloga y la estrella del pop hubo un fuerte encontronazo. «Victoria se acercó a mí y me llamó de todo menos bonita. Se enfadó porque su marido no dejaba de enviarme mensajes y yo le contestaba. Me dijo que era una Barbie de geriátrico”, relata la propia Ana.

David Beckham celebra su 49 cumpleaños en Valladolid

Nuestro país es uno de los destinos favoritos para celebtrities, modelos, futbolistas… Y ¡como no!, para David y Victoria Beckham. Algunas veces eligen España para pasar sus vacaciones o para celebrar momentos importantes. Con motivo del 49 cumpleaños del exfutbolista, la pareja llegó a Valladolid el pasado viernes 3 de mayo, junto al famoso cocinero británico Gordon Ramsay. Visitaron las bodegas Vega Sicilia y disfrutaron de una comida servida por Dámaso Vergara, del restaurante Dámaso.

Victoria probó la merluza, espárragos morados de Tudela, guisantes, lágrima de Guetaria, gamba blanca de Huelva y alcachofas; David y su amigo eligieron un plato muy español: los callos, espárragos morados, croquetas de jamón, arroz de pescado a la brasa y rabo de ternera. Y para terminar, torrijas.

Victoria Beckham lanza una colección para Mango

Mango ya ha puesto a la venta la colección cápsula diseñada por Victoria Beckham. Una colección, para esta temporada de primavera/verano de 2024, cuyas prendas se pueden comprar tanto en las tiendas físicas como en la plataforma online de la marca. Está inspirada en la película La Piscine de 1969 del francés Jacques Deray.

En esta colaboración hay prendas al estilo de los años 70, en su vertiente más elegante, pero con un vestuario fácil de combinar y versátil, para llevar desde el día hasta la noche”. ¿Y los precios? Pues dependen de cada prenda, claro, aunque son bastante más baratos que las piezas de la marca Victoria Beckham, donde un vestido puede alcanzar los 2.200 euros.

La reina Letizia es su musa

Las referencias a nuestro país son muy habituales últimamente en Victoria. Esta vez, la diseñadora de moda ha dicho que la reina Letizia es su “musa”. No es para menos porque la esposa de Felipe VI, icono de estilo internacional, escogió uno de sus diseños para la recepción previa a la coronación de Carlos III en Londres en mayo de 2023. Un sofisticado diseño en color verde lima, de largo midi, manga corta, estilo capa y drapeados en la cintura.

Letizia en la recepción previa a la coronación de Carlos III en Londres. (Foto: Gtres)

“Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido”. “No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Es mi musa definitiva”, confesó Victoria a Vogue. Un guiño más a España.