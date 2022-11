Victoria Federica de Marichalar sigue acaparando titulares, no solo porque se ha convertido en una de las figuras más destacadas del panorama actual, por su estilo y elegancia innatas, sino también, por su vida sentimental. Desde su ruptura con el dj Jorge Bárcenas, a la hija mayor de la Infanta Elena se la ha relacionado con varios jóvenes, como su ex pareja, el torero Gonzalo Caballero, también el diestro Andrés Roca Rey -con el que recientemente ha estado de viaje en Perú, lo que intensificó las especulaciones de una posible relación entre ambos- y ahora, con Juanma López, hijo del deportista del mismo nombre.

Precisamente el ahora representante de futbolistas no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres, ante los rumores de una posible relación entre su hijo y la nieta de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Muy discreto, pero amable, el ex deportista ha dicho que prefería no hacer comentarios sobre este tema: “Nada, muchas gracias, lo siento, gracias”, ha dicho el representante, algo sorprendido por la presencia de los periodistas.

Era el pasado fin de semana cuando la periodista Beatriz Cortázar apuntaba en el programa Fiesta que la sobrina del Rey Felipe llevaba unas semanas saliendo con un nuevo joven y que estaba muy ilusionada: “Es alguien de la sociedad madrileña, pero que no es del mundo del famoseo ni de los medios de comunicación”. La periodista explicó que la pareja había logrado pasar desapercibida porque había sido muy prudente y no se dejaba ver en público junta.

Quien también ha guardado silencio ha sido la Infanta Elena. La madre de Victoria Federica ha sido vista a la salida de su residencia, a la que acaba de regresar después de pasar unos meses instalada en la zona de Almagro. Al volante de su coche, la hija mayor de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía no ha querido hacer declaraciones ni pararse para atender a los periodistas que esperaban recoger sus primeras palabras tras conocerse la noticia de la posible relación entre su hija y Juanma López.

De un tiempo a esta parte, la nieta de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía ha pasado a ser uno de los rostros más destacados del panorama nacional, incluso ha prestado su imagen a una campaña de una conocida firma, lo que no ha estado, por cierto, exento de polémica. De hecho, algunas fuentes apuntan a que entre Victoria Federica y su madre, la duquesa de Lugo, se ha producido un distanciamiento por la exposición pública de la joven, aunque esto es algo que no ha confirmado ninguna de las partes.