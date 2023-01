Aunque no es un proyecto a corto plazo, Esther Doña tiene claro que lo próximo que haga a nivel personal será un documental contando los momentos más íntimos de su vida. Una pieza audiovisual en la que no solo relatará su relación con el marqués de Griñón, sino también el desamor y el dolor de su ruptura con Santiago Pedraz -con el que parece no haber terminado de la mejor manera-. Fue el pasado 12 de agosto cuando algo «traumático» pasó en la vida de la ex pareja para que tomasen la decisión de separar sus caminos. Desde entonces, la buena sintonía llegó a su fin.

Ahora, las cámaras de Gtres han querido conocer de primera mano cuál es la impresión del juez Pedraz después de que Esther Doña haya anunciado la intención de contar parte de su vida en la pequeña pantalla. Pese a que el juez de la Audiencia Nacional siempre ha atendido amablemente a los medios de comunicación, mostrándose educado a la hora de dar una respuesta a las preguntas de los reporteros, en esta ocasión ha cambiado de estrategia.

Al ser preguntado por Doña, Santiago ha utilizado la callada como respuesta, con una actitud muy simbólica. En lugar de comunicar que no iba a dar declaraciones, el juez ha salido corriendo como si de una estampada se tratase. De esta forma deja entrever que no habría sido de su agrado que su ex pareja se haya embarcado en esta nueva aventura en la que, probablemente, su nombre y su figura dentro de la vida de la viuda del marqués de Griñón sean los grandes protagonistas.

Su punto final

«Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos», un escueto whatsapp de Pedraz fue el punto final de su historia de amor. Aunque hacía poco tiempo que habían anunciado su boda en una exclusiva de ¡Hola!, parece que su relación se había acabado mucho antes. «No voy a volver con Esther. Hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó», sentenció Santiago cuando le pidieron el motivo de esta ruptura sorpresa. Durante dos meses se especuló con el detonante de este adiós, llegando a filtrarse que podría haber sido un ataque de ira de Esther e, incluso, una infidelidad. Sin embargo, la viuda del marqués de Griñón rompió su silencio y se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles para contar su verdad, dejando claro que le dolió más su reciente ruptura que la muerte de Carlos Falcó, a quien nunca olvidará.