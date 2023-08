Rauw Alejandro no es el único: estos son los otros artistas que han tratado sus rupturas a golpe de hits

Rauw Alejandro y Rosalía decidieron anunciar su ruptura a finales del mes de julio, dejando boquiabiertos a todos sus seguidores, quienes quedaron consternados ante la inesperada noticia. Casi tres años de amor que se han visto analizados y juzgados en las últimas semanas con el fin de intentar entender el motivo que ha llevado a la pareja a terminar con su romance y a dejar aparcados sus planes nupciales. Muchos acusaban al artista puertorriqueño de haber sido infiel a la catalana, pero harto de estos rumores, Rauw ha roto su silencio y ha sacado una inesperada canción que no ha dejado indiferente a nadie.

Hayami Hana es el nombre del tema que se ha convertido en todo un hit horas después de su lanzamiento. En él, el cantante no ha dudado en abrir su corazón y en confesar los sentimientos que sigue teniendo hacia Rosalía. «Por si acaso nunca volvemos a hablar. Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago pa’ cuando te quiera recordar», comienza diciendo la canción. Aprovechando su nuevo proyecto musical, Rauw ha querido desmentir a golpe de estrofas todas las acusaciones que le señalan como infiel: «Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi celo. Esto fue algo más que no está en mi poder», sostiene.

Este nuevo e inesperado movimiento del cantante se une a una larga lista de artistas que en su momento también decidieron sincerarse sobre sus sentimientos (con el micrófono en mano) tras atravesar complicadas situaciones sentimentales que desembocaron en épocas musicales marcadas por el «mal de amores».

Shakira

Pese a que la colombiana ha dedicado sus últimos hits a Gerard Piqué y su ruptura (en cierta parte en forma de venganza) lo cierto es que, durante décadas, las canciones de Shakira siempre han estado marcadas por el desamor con himnos que han ido pasando de generación en generación. Un buen ejemplo es el tema Sale el sol, el cual lanzó tras su relación con Antonio de la Rúa. Su letra deja más que claro el duro trago por el que pasó después de dicha ruptura: «Sabe Dios todo el amor que juramos. Pero hoy nada es lo mismo. Ya no vamos a engañarnos. Es que soy, una mujer en el mundo. Que hizo todo lo que pudo. No te olvides ni un segundo».

Beyoncé

El álbum Lemonade de Beyoncé estuvo dedicado única y exclusivamente a hablar de su ruptura con Jay Z. Y es que, aunque en muchas ocasiones las letras dejaban entrever que le había sido infiel, lo cierto es que al poco tiempo publicó Halo, un tema donde expresó sin tapujos el amor que aún seguía sintiendo hacia el rapero: «He encontrado la forma de tenerte y nunca tuve la menor duda que quedándome bajo la luz de tu Halo tendría un ángel a mi lado».

Justin Bieber

Aunque ahora Justin Bieber viva una idílica historia de amor con Hailey Baldwin, lo cierto es que, años atrás, sus fans vivieron como si fuera suyo su noviazgo con Selena Gómez. A día de hoy se sigue sin conocer a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió para que decidieran terminar su relación, pero muchos hacen hincapié en que su tema de Sorry va expresamente dedicado a su ex pareja: «Sabes que lo intento pero no soy muy bueno con las disculpas. ¿Es demasiado tarde para decir lo siento? Echo de menos no solo tu cuerpo. Sé que fui yo quién te defraudó», manifiesta en sus estrofas.

Adele

Someone like you es la canción más conocida del repertorio de Adele y su creación vino ligada a su ruptura con su pareja. En ella se despide del hombre que le ha roto el corazón, asegurando que, pese a todo, sabe que nunca encontrará a alguien como él: «Odio aparecer de la nada sin haber sido invitada pero no podía ser apartada, no podía evitarlo. Esperaba que vieras mi cara y que recordaras que, para mí, esto no ha terminado», decían algunos de los versos.