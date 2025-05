Raúl González ha anunciado en las últimas horas su salida in extremis del equipo de su vida: el Real Madrid, donde ha ejercido siete temporadas como entrenador del Castilla, un equipo filial del club merengue. Ha sido él mismo el que, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado para dar las gracias a la afición madridista. Aunque por el momento se desconoce qué rumbo profesional tomará el ex capitán, lo cierto es que la vida de su familia también dará un giro de ciento ochenta grados. ¿Quién es quién en su mejor equipo titular?

La familia de Raúl González, al completo

«En el día de hoy, he comunicado al Real Madrid mi decisión de dar por finalizada mi etapa al servicio del Club. Han sido siete temporadas en las que he disfrutado de la gran pasión que tengo desde niño por el fútbol. Estoy seguro de que estos años me han hecho crecer como profesional y como persona», reza el inicio del comunicado.

Fiel a su elegante estilo, González ha aprovechado la ocasión para dirigirse a todos los aficionados, que han seguido muy de cerca su carrera desde que debutara como jugador: «Agradezco al club de mi vida la oportunidad que me ha dado todos estos años. Quiero dar las gracias a todos los empleados de esta casa y a todos los que forman parte del Real Madrid, porque todos ellos me han brindado su apoyo y su cariño (…). Disfrutaré con orgullo de los éxitos que alcancen cada uno de los chicos que he entrado y todos ellos se llevan mi cariño y mi agradecimiento (…). Se abre ahora una nueva etapa en mi vida como entrenador fuera de este Club y con el convencimiento de que algún día volveré a la que siempre es mi casa. Gracias a todos. Hala Madrid».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raúl González (@raulgonzalez)

Durante todos estos años, el deportista y técnico ha cosechado numerosos éxitos en el futbol que lo validan como uno de los mejores de la historia. Sin embargo, el mayor triunfo que ha logrado es la familia que ha formado junto a Mamen Sanz, su mujer, con la que ha hecho su propio equipo junto a Jorge, Hugo, Mateo, Héctor y María, sus hijos.

En 1999, la etapa dorada de Raúl González, el futbolista dio uno de los pasos más importantes de su vida: casarse con Mamen, a la que conoció en un pub cuando ella era camarera y que ejerció como modelo. Sin embargo, la licenciada en Magisterio, decidió apostar por el cuidado de su familia y centrar todas sus fuerzas en la educación de sus cuatro hijos.

¿Quiénes son sus hijos?

Un año después de su boda, en el año 2000, el matrimonio dio la bienvenida al mundo a Jorge, que actualmente tiene 25 años. El primogénito de Raúl y Mamen ha seguido los pasos de su padre, aunque alejado del foco mediático. Su decisión de permanecer en el anonimato llegó hasta tal punto que voló hasta Estados Unidos para continuar sus estudios. En cuanto a su vida personal, del mayor de los hermanos González se sabe que es un gran apasionado de los deportes, así como de la tauromaquia, otra afición que comparte con su padre.

Dos años después llegó al mundo Hugo, que también es un gran deportista. El segundo hijo del ex capitán del Real Madrid siguió los pasos de su padre en el fútbol hasta jugar en Nueva York, donde fue delantero. En cuanto a su vida actual, el joven de 23 años es caddie de Eugenio López-Chacarra, uno de los mejores jugadores de golf del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raúl González (@raulgonzalez)

En 2005, Raúl y Mamen ampliaron la familia por dos con la llegada de Héctor y Mateo, sus mellizos. A sus 19 años, a penas se sabe sobre su vida personal. Al igual que sus hermanos mayores, los jóvenes también se han dedicado al deporte y, de hecho, Héctor es defensa en el CD Lugo B Polvorín.

Cuando pensaban que su equipo de fútbol lo tenían completado, en el 2009, el matrimonio recibía en casa a María, la única niña de sus hijos que también es una gran aficionada del deporte en el que su padre ha logrado tantos títulos y, tras varias temporadas en el Olympia Las Rozas, con tan solo 15 años ya juega en el cadete femenino del Real Madrid.