Supervivientes All Stars ha llegado a su fin con la victoria de Marta Peñate. Por ello, la organización del formato ha organizado una fiesta de despedida que no ha querido perderse Raquel Arias. Después de posar en el photocall habilitado, Arias ha atendido a los medios de comunicación.

Sobre Gabriela Guillén

El nombre de Gabriela Guillén acapara la primera plana mediática desde hace justamente un año cuando se conoció que estaba embarazada tras un breve romance con Bertín Osborne. Precisamente sobre este entramado se ha pronunciado su amiga Raquel Arias.

En un principio, Arias ha asegurado que la modelo se encuentra bien. «Gabriela está fenomenal. Hoy he estado hablando con ella, que se ha escapado unos días al norte, así que está desconectada y muy bien. Está feliz, la verdad», ha indicado. Sin embargo, segundos después ha manifestado el malestar de Guillén sobre su situación con el presentador de Mi casa es la tuya, dado que el pasado 22 de julio fue el último día que tuvo para presentarse para hacerse las correspondientes pruebas de paternidad del bebé que nació en diciembre.

Raquel Arias en un evento. (Foto: Gtres)

«Deseando que se solucione ya todo esto, que quede todo zanjado porque se está haciendo bastante pesado. Pensaba que se iba a acabar antes de tiempo porque han hecho, bueno, ella ha hecho todos los pasos que correspondían y deseando por lo menos que en este mes de julio o agosto lo puedan zanjar», ha asegurado Raquel. «Está cansada de que todo sea tan lento y, al final, él (hace referencia a Bertín) tenía una cita que le correspondía ir para acabarlo cuanto antes y la cual no se presentó. Está cansada porque pensaba que esto se iba a finalizar y todavía queda un proceso por delante que es que él se presente en la cita que le toque nuevamente que, digo yo, que le tocará el juez», ha añadido.

Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

«Creo que no se ha presentado a la prueba un poco por la reputación que tiene y porque pensaba que con ese justificante le iba a valer para no presentarse. A lo mejor, con la nueva fecha que le corresponda ahora, sí que llega a tiempo y no se la tiene que hacer (la prueba) y queda ya zanjado que es lo que quiere Gabriela», ha proseguido al mismo tiempo que ha indicado que Guillén siempre ha respetado «mucho» a Bertín, tanto su trayectoria, como su carrera. «Siempre le ha deseado lo mejor», ha finalizado.

Gabriela Guillén, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Gabriela Guillén sobre Bertín Osborne

La pasada semana, Gabriela Guillén también se pronunció sobre la situación actual que vive con el artista. De hecho, contestó a las cuestiones relacionadas con la manutención del pequeño. «Yo sí lo estoy cumpliendo», expresó. «¿Y él?», insistieron los periodistas. «Preguntárselo a él. Es que no voy a decir nada», continuó. «Cada uno sabe lo que hace en la vida», terminó diciendo.

Al margen del episodio que atraviesan Bertín y Gabriela, a mediados del mes de junio emitieron un comunicado conjunto con el que el cantante reconoció, por primera vez, que el bebé que nació hace más de cinco meses es su hijo.