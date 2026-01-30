Cantora está a punto de salir a subasta debido a una deuda millonaria que Isabel Pantoja no ha podido hacer frente. La finca, localizada en Medina Sidonia y que heredó la artista tras la trágica muerte de Paquirri, acumula actualmente una deuda hipotecaria que asciende a 2,2 millones de euros y que la tonadillera no ha podido pagar -ni tampoco sustentar su mantenimiento-. Una noticia que se ha hecho efectiva ahora, aunque hace cuatro meses, la madre de Kiko Rivera se encargó de vaciar por completo el cortijo, tal y como demostraron las imágenes captadas por distintos programas de televisión. Desde que Paquirri comprara en 1983 Cantora, son muchos sus allegados los que han podido disfrutar de sus más de 370 hectáreas y de cada uno de los rincones de esta histórica finca, como Ramón Calderón, que fue íntimo amigo del torero fallecido. Precisamente, el abogado se ha pronunciado sobre la subasta del cortijo y ha lanzado un contundente mensaje a los herederos de Francisco Rivera.

Ramón Calderón se pronuncia sobre la subasta de Cantora

El que fuera presidente del Real Madrid desde 2006 hasta 2009, ha aparecido ante los medios con motivo del cumpleaños de Mario Sandoval en el Teatro Kapital de Madrid. Fiel a su naturalidad, el jurista no ha dudado en hablar sobre las últimas noticias del clan Pantoja. «No sé nada de ella -refiriéndose a Isabel-, hace muchísimos años, le deseo todo lo mejor allá donde esté y con lo que haga, que todo le salga bien. Era la mujer de un gran amigo mío y, por tanto, no tengo más que buenas palabras para ella y la familia», ha comenzado diciendo.

Ramón Calderón. (Foto: Gtres)

Sobre la subasta de Cantora, la finca que compró su amigo a comienzos de los años 80 y antes de pasar por el altar con Pantoja, Calderón ha sido tajante y ha apuntado que quizás, esta situación ha venido dada por el descuido de la finca: «Lo siento si alguno de ellos quería quedarse Cantora y no pudo, se que para mi amigo era un sitio entrañable donde disfrutaba muchísimo. Eso sí, decía que hacía viento y cuando no lo hacía, era el sitio más bonito. Él ya no lo pudo disfrutar, pues los que han seguido si no han tenido interés en conservarla ha sido un problema de ellos».

La finca Cantora. (Foto: Gtres)

Finalmente, el abogado no se ha cerrado a la posibilidad de reencontrarse con Pantoja, a la que guarda un máximo respeto como viuda del diestro fallecido. «Hay tantas cosas que no son como debieran de ser. Las cosas son como son y no com o querríamos que fueran. Si la viera a Isabel, la saludaría. Era la mujer de un gran amigo, disfruté con él fuera del ruedo y en el ruedo. Estaría encantado de verla. A mí no me sorprende nada», ha concluido.