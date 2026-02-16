Ralf Schumacher, el hermano de Michael que anunció su homosexualidad y ahora se sube el altar

Michael Schumacher (57) lleva alejado del foco mediático desde que en 2013 sufrió un fatídico accidente de esquí en los Alpes franceses. A raíz de aquel episodio, su estado de salud le ha obligado a necesitar cuidados médicos diarios debido a las graves lesiones cerebrales que padece a consecuencia del traumatismo craneoencefálico que sufrió tras la caída. Es por ello por lo que, con el paso del tiempo, cada detalle de cómo se encuentra el ex piloto de Fórmula 1 ha acaparado enseguida multitud de titulares, así como también lo han hecho los miembros de su familia que no se han separado de su lado. Sin ir más lejos, su hermano, Ralf Schumacher, se ha situado en el centro del huracán mediático tras anunciar sus planes de boda.

«Nos complace confirmar que Ralf Schumacher y su novio, Étienne Bousquet-Cassagne (36), se van a casar. Ambos están muy agradecidos por las felicitaciones tan cariñosas que han recibido. A partir de ahora, ni Ralf ni Étienne comentarán más detalles personales sobre su enlace y piden amablemente que se respete su privacidad. Gracias por su comprensión», reza el comunicado que ambos han compartido en sus redes sociales.

Como era de esperarse, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena y, aunque han pedido discreción al respecto, lo cierto es que tabloides internacionales como el diario alemán Bild han sacado a la luz la fecha y el lugar de la ceremonia. Según dichas informaciones, tendrá lugar a finales del mes de mayo en Saint- Tropez, una ciudad costera del sureste de Francia en la que la pareja pasa largas temporadas a lo largo del año.

La historia de Ralf Schumacher en el terreno sentimental

Fue en julio de 2024 cuando Ralf Schumacher sacó a la luz su homosexualidad. Lo hizo a través de sus redes sociales y justo después de enfrentarse a su mediático divorcio con Cora-Coraline, la mujer con la que estuvo casado más de una década y con la que tuvo a David, su primer y único hijo. «Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo», escribió por aquel entonces en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía en la que posaba al lado de Étienne Bousquet-Cassagne (conocido por una mediática andadura política que decidió abandonar en 2020).

De esta manera, Ralf se convirtió en el primer expiloto de Fórmula 1 en compartir abiertamente su orientación sexual. Una orientación que, desde el principio, su hijo David ha apoyado públicamente. «Estoy muy feliz de que finalmente hayas encontrado a alguien con quien realmente te sientas cómodo y seguro, no importa si eres hombre o mujer, estoy 100% contigo, papá y te deseo todo lo mejor», expresó el joven, siguiendo sus pasos otras celebridades del deporte como Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y Oscar Piastri.

Sin embargo, Cora-Coraline, ex mujer del mencionado, aseguró que para ella «fue toda una puñalada en el corazón», señalando que se sentía utilizada. «Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí», contó en una entrevista.