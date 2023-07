Fue en noviembre de 2007 cuando Casa Real. S.M. el Rey anunció «el cese temporal de los duques de Lugo», lo que se tradujo en la separación de la Infanta Elena (59) y Jaime de Marichalar (60) después de doce años de matrimonio y dos hijo en común, Felipe Juan Froilán (25) y Victoria Federica (22). A diferencia de lo ocurrido años después con la Infanta Cristina (58) e Iñaki Urdangarin (55), en un principio, la separación de la pareja sí fue temporal, pudiendo Jaime de Marichalar seguir utilizando el título de duque de Lugo en su condición de consorte mientras no se divorciara. Algo que finalmente se produjo en 2010.

Desde entonces, si bien al empresario se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres, la vida privada de la hermana mayor del Rey Felipe VI ha estado envuelta en misterio y hermetismo. Tanto, que no ha sido hasta ahora cuando la Infanta ha copado varios titulares de la crónica social de nuestro país por la que podría ser su nueva ilusión.

La Infanta Elena durante un acto en Madrid / Gtres

Ha sido a raíz de su asistencia a la boda de Casilda Treviño y Eduardo Revuelta de Pedrero, en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Mazarambroz, en Toledo, cuando han saltado todas las alarmas sobre este asunto. Y es que allí, la hija primogénita del Rey Juan Carlos I y Doña Sofía, al parecer, se dejó ver muy acaramelada de un apuesto hombre cuya identidad no ha trascendido, al menos de momento.

«Elena se divierte en una boda muy bien acompañada de un hombre, cogida del brazo. Sale de la iglesia tras la boda de unos amigos. Se la ve renovada, muy elegante y favorecida», apuntaron el pasado fin de semana en el programa Fiesta de Telecinco. «Las dos hermanas están desinhibidas, tienen amigos, salen, entran, cosas oficiales o serias no tienen. Están abiertas al amor pero quizás hay un después del divorcio de Cristina, será en septiembre. Hasta que esto no quede resuelto económicamente, no se dará el carpetazo al divorcio y entonces estará Cristina más abierta al amor. Elena no parece que tenga una relación», añadió el periodista Aurelio Manzano.

La infanta Elena en un acto oficial de la Casa Real. / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que las especulaciones han abierto de nuevo el debate sobre quien ha sido (o es) el gran amor de la Infanta Elena pese a su matrimonio, incluso, con Marichalar: Luis Astolfi, a quien conoció a principios de los años ochenta. Ambos tuvieron un romance que duró dos años ya que el jinete, no pudo aguantar la notoriedad pública que conlleva estar saliendo con una hija de reyes. No obstante, se conoce que mantienen una gran relación de amistad.

Sin ir más lejos, en septiembre del año pasado, Doña Elena se dejó ver al lado de tan apuesto hombre durante el campeonato de saltos de la liga nacional de hípica, que se celebró en las instalaciones del Real Club Pineda de Sevilla.

La Infanta Elena y Luis Astolfi disfrutando de una jornada de hípica / Gtres

Otros hombres que han pasado por el corazón de la infanta Elena

Los siguientes nombres en la lista de conquistas de la Infanta Elena responden ni más ni menos que a Jorge de Habsburgo, heredero de los derechos dinásticos de Austria-Hungría, que actualmente está casado con la duquesa Eilika de Oldemburgo; el arquitecto malagueño Alfredo Santos Galera, o Felipe Zuleta, quien fuera su entrenador personal durante varios años después de su divorcio de Jaime.

Asimismo, la Infanta ha sido relacionada con su gran amigo Alfredo Fernández-Durán, así como con Carlos Ruiz de Velasco, monitor de esquí de Froilán y Victoria, con quien le hicieron unas fotos dándose un beso que resulto quedar en nada.