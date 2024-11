No se conocen hijos de Dulce Delapiedra, pues lo cierto es que ella misma nunca ha mencionado tener descendencia. Su vida personal ha estado marcada por su trabajo como cuidadora y por su papel en la vida de Isa Pantoja. Cabe destacar en este sentido que, a pesar de la atención mediática que ha recibido, Dulce ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida alejados del foco.

¿Quién es la pareja de Dulce Delapiedra?

En la actualidad, no se conoce que Dulce Delapiedra tenga pareja, ya que siempre ha optado por mantener su vida sentimental fuera del foco mediático. Sin embargo, en el pasado su nombre estuvo relacionado con Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella y ex pareja de Isabel Pantoja. De hecho, se llegó a especular que entre ellos podría haber existido un affaire mientras Julián mantenía una relación con la cantante. Dulce ha negado categóricamente estas acusaciones en varias ocasiones, asegurando que jamás hubo nada romántico entre ellos y calificando estos rumores como un intento de dañar su reputación.

En su última entrevista en televisión, Dulce aseguró que, lejos de haber tenido una relación, sufrió actitudes incómodas por parte de Julián Muñoz, las cuales describió como una forma de acoso. Este comportamiento, según explicó, aumentó la tensión que ya existía en su relación laboral con Isabel Pantoja. «Lo que hubo fue un acoso tremendo, yo tenía que esconderme, y al no ceder a sus peticiones él usaba su poder. Yo, para evitarle a Isabel Pantoja dolor y la repercusión del acoso de su novio, le dije que sí, que había pasado algo entre nosotros, pero no fue verdad, lo hice para protegerla de él», relató.