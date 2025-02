Qué fue de Serafín Zubiri, el cantante ciego que representó dos veces a España en Eurovisión

Ya es oficial. Melody representará a España en el Festival de Eurovisión 2025 con la canción Esa Diva. Tras intentarlo por segunda vez consecutiva, la sevillana ha conseguido alzarse con un triunfo que marcará un antes y un después en su trayectoria. No obstante, como era de esperar, su victoria ha despertado un gran interés por recordar a los artistas que anteriormente representaron a nuestro país en el certamen europeo. En este contexto, el nombre de Serafín Zubiri ha vuelto a situarse en primera línea mediática. Y es que se trata de uno de los pocos cantantes que ha tenido el honor de participar dos veces en Eurovisión.

Serafín nació el 20 de abril de 1964 con una grave incapacidad visual que, con el paso de los años, terminó desarrollándose en una ceguera total. No obstante, esta condición no le impidió cumplir sus sueños en el mundo de la música. Con 17 años formó su primer grupo de música llamado Equus. Cinco años después continuó su carrera en solitario, consiguiendo protagonizar la sintonía principal de la vuelta ciclista a España, entre otros grandes hitos.

Serafín Zubiri en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En 1992 fue elegido por RTVE para representar a España en Eurovisión con el tema Todo esto es la música, con el que consiguió el 14º puesto, con un total de 37 puntos. Casi una década después, concretamente en el año 2000, el jurado volvió a elegirlo para acudir al festival con un tema nuevo titulado Colgado de un sueño, con el que se situó en el 18º puesto. No obstante, tal y como dice el refrán No hay dos sin tres y a Serafín le hubiera gustado volver a participar en Eurovisión este 2025 y, al no ser elegido por su país natal, también intentó que su propuesta fuera la seleccionada por San Marino.

Además de su pasión por este formato televisivo, Serafín ha continuado con su carrera musical después de su doblete en el concurso europeo. De hecho, en sus redes sociales, se puede ver cómo patrocina diferentes conciertos en los que rinde homenaje a Nino Bravo y a otros grandes artistas de nuestro país. Por otro lado, también continúa protagonizando diferentes actuaciones en las que recuerda los temas más icónicos de su trayectoria. Sin embargo, los últimos años también los ha dedicado a estudiar psicología en la UNED y a ofrecer charlas motivacionales para la superación personal, según varios medios de comunicación.

En cuanto a su vida personal, son pocos los detalles que se conocen. No obstante, el pasado 20 de abril de 2024, justo cuando cumplió 60 años, decidió también contraer matrimonio con Patricia, su pareja, la cual es completamente desconocida de cara a la esfera pública. «En principio íbamos a celebrar los cumples, pero al final nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos a hacer la boda», explicó por aquel entonces el cantante, desde su perfil oficial de Instagram.