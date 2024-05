Qué fue de Asdrúbal, el ex marido de Bibiana Fernández que pasó por prisión

A finales de los años noventa, concretamente en 1997, Bibiana Fernández inició una relación sentimental con Asdrúbal, un joven modelo de origen cubano (veintitrés años menor que ella) que se convirtió en su fiel acompañante delante de los medios. En el año 2000, la pareja decidió darse el «sí, quiero» en una ceremonia que tuvo lugar en el chalet que la televisiva tenía en las afueras de Madrid, la cual fue oficiada por el entonces concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, José Galeote.

Lo que parecía una historia de amor irrompible terminó tan solo tres años después de la boda por las supuestas infidelidades del modelo. Desde ese momento, pese a que Bibiana siempre ha manifestado guardarle un gran cariño al que llegó a ser su marido, ambos tomaron caminos por separado, pero en especial la vida de Asdrúbal dio un giro de 180 grados.

Bibiana Fernández y Asdrúbal en la inauguración del ‘Chivas Estudio’ en Madrid. (Foto: Gtres)

Siendo consciente de la popularidad que había adquirido tras su matrimonio con Bibiana, Asdrúbal aprovechó todas las oportunidades televisivas que se le presentaron. Participó en la segunda edición de La isla de los famosos, el programa que precedió a lo que hoy es Supervivientes. El cubano fue el tercer expulsado y al no conseguir el éxito que esperaba decidió mudarse a Florida, una ciudad estadounidense que cuenta con la residencia de una comunidad cubana muy numerosa.

Allí decidió retirarse del foco mediático, por lo que no han trascendido mayores detalles de cómo rehízo su vida. De acuerdo con lo publicado por varios medios, en la actualidad es padre de dos hijos, aunque se desconoce con quién los tiene en común. No obstante, pese a sus intentos de mantenerse lejos de la actualidad, el programa Sálvame volvió a situarle en la primera plana de la noticia de España tras salir a la luz los problemas legales que mantenía con la justicia estadounidense.

Bibiana Fernández y Asdrúba paseando por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Desde el plató del espacio televisivo mencionado, Omar Suárez explicó que Asdrúbal trabajaba como vigilante en el parking de una discoteca, un puesto que le duró poco ya que los jefes del establecimiento decidieron cambiar sus funciones (poniéndole a limpiar los baños) tras recibir diferentes quejas por parte de los clientes, los cuales denunciaban que les faltaban objetos personales. Además, el propio programa también desveló que había estado en prisión cuatro años por delitos de «robo, hurto, vandalismo y conducción con el permiso revocado».

Días después de conocerse dicha información, el propio Asdrúbal intervino, a través de una llamada en directo, en El programa de Ana Rosa, donde se mostró visiblemente molesto «por la cantidad de sandeces y mentiras que se estaban diciendo» sobre su persona. No obstante, aprovechó su interacción para reconocer que efectivamente estuvo en prisión preventiva pero que todo se trató de un «pequeño error». «Quiero que quede claro que en prisión estuve cinco días. Me cogió el fin de semana y no te sacan hasta que no pagas la fianza», explicaba. A sus palabras añadió que el delito por el que se le juzgaba no era un robo si no un «intento de robo de tercer grado». Además, explicó que en el país en el que reside, «había unas leyes muy duras».

El reportero Álex Rodríguez en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Las últimas noticias que han trascendido de Asdrúbal ocurrieron el pasado 2023 y fueron muy similares a las mencionadas. Durante la emisión de una de las entregas del programa Fiesta, el colaborador Álex Rodríguez contó que había sido de nuevo detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. El reportero añadía que el estado físico con el que fue visto el marido de Bibiana Fernández era preocupante, ya que estaba «bastante delgado y con una gran barba blanca». Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada más acerca de la vida del cubano que un día llegó a conquistar el corazón de una de las colaboradoras de televisión más conocidas de nuestro país.