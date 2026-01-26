Esta noche, El Hormiguero recibe de nuevo a uno de sus invitados más queridos y recurrentes: Miguel Ángel Revilla. El ex presidente de Cantabria, economista y político de dilatada trayectoria, visitará el plató de Pablo Motos en lo que será su trigésima aparición en el programa, consolidando su estatus de Invitado Platino. Con 83 años recién cumplidos, Revilla vuelve al espacio para repasar la actualidad política y social, ofrecer reflexiones personales y compartir con la audiencia su particular visión del mundo, siempre con ese estilo cercano, directo y sin rodeos que lo ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la política española.

Pero no llega solo: como suele ser habitual, Aurora Díaz, su mujer, le acompañará en la visita. Este gesto, que podría parecer anecdótico, tiene un motivo muy especial. Más allá del apoyo sentimental y familiar, la pareja mantiene la tradición de cenar juntos con Pablo Motos tras la entrevista. Este encuentro posterior, íntimo y distendido, se ha convertido en un ritual casi sagrado para Revilla y su esposa, un espacio donde las bromas, anécdotas y charlas personales fluyen con la misma naturalidad que en el plató, pero lejos de los focos y cámaras. Aurora, además, ha sido en muchos sentidos el pilar de Revilla, especialmente en los últimos años, cuando atravesaron juntos la enfermedad de la esposa, que superó un cáncer de colon y ha recibido tratamiento con quimioterapia y cirugía. Su presencia en el programa refleja no solo su complicidad como pareja, sino también la fortaleza y resiliencia que han demostrado juntos frente a las adversidades.

Miguel Ángel Revilla en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Miguel Ángel Revilla no solo es una figura política destacada; también es un personaje mediático con una vida personal que fascina al público. Nacido en Polaciones, Cantabria, en 1943, ha sido presidente de su comunidad autónoma en varias legislaturas, diputado y secretario general del PRC. Economista de formación, con experiencia bancaria y docente, su lenguaje llano y directo le ha permitido trascender la política regional para convertirse en un referente nacional. Revilla combina el análisis serio y profundo con la capacidad de narrar anécdotas cotidianas, convirtiendo cada entrevista en una lección de política, historia y vida.

Su hogar en Astillero, un piso modesto de unos 120 metros cuadrados con vistas al mar Cantábrico, refleja su filosofía de vida: sencillez, cercanía y apego a su tierra. Allí convive con Aurora y su hija menor, Lara, lejos del bullicio de las grandes ciudades y de los lujos ostentosos. Esta conexión con la naturaleza y la vida cotidiana le proporciona la tranquilidad que necesita para seguir activo en la política, mientras disfruta de su familia, especialmente de su nieto Bruno, con quien comparte momentos llenos de ternura y complicidad. Revilla siempre ha mostrado que, a pesar de la exposición pública, su verdadera riqueza reside en su entorno familiar, donde Aurora ocupa un lugar central, cuidando no solo de su hogar, sino del bienestar de todos.

En la entrevista de esta noche, además de repasar los últimos acontecimientos políticos y sociales, se espera que Revilla comparta detalles de su vida personal y profesional, recordando sus inicios como político regionalista, sus logros y también los desafíos que ha afrontado. Y, como si fuera poco, la cita tiene un motivo aún más especial: hoy Miguel Ángel Revilla cumple 83 años, convirtiendo su visita a El Hormiguero en una celebración doble, entre recuerdos, reflexiones y la conmemoración de un nuevo año de vida rodeado de su público y su querida familia.