La demanda del Rey Juan Carlos I al ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, está dando mucho de que hablar. Hace unas semanas que el padre de Felipe VI decidió in extremis tomar acciones legales contra el político, que intentó acercar posturas en un acto de conciliación con el emérito, que decidió no acudir a pesar de estar en España.

Esta noticia ha causado un gran debate en la opinión pública y son muchos los rostros conocidos los que han tomado postura en este conflicto entre los dos ex amigos.

La postura de Esperanza Aguirre sobre la demanda

El Rey Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Durante muchos años, Esperanza Aguirre coincidió en su mandato con Miguel Ángel Revilla a pesar de no pertenecer al mismo grupo parlamentario. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid conoce mucho al político retirado y es por ello que no ha dudado en dar su opinión sobre la demanda del Rey Juan Carlos I al ex portavoz del Partido Regionalista de Cantabria. «Opino que si te difaman y te calumnian tienes derecho a defenderte y lo que ha hecho el Rey Juan Carlos I me parece muy bien». Además, ha opinado sobre Revilla que «es un bocazas».

Finalmente, y tal y como muestra el vídeo que encabeza la noticia, Aguirre se ha pronunciado sobre las memorias que Bárbara Rey sacará a la luz con sus vivencias.