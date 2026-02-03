Manuela Ochoa ha aparecido en redes sociales cuando se cumplen dos meses desde el fallecimiento de su prometido, Pedro Cadahía. Aunque la joven ya publicó un vídeo donde explicó que el motivo de su ausencia fue la inesperada pérdida de su pareja y que era la Fe lo que le ayudaba a sostenerse entonces -así como todo el apoyo de sus seres queridos y amigos-, ahora ha regresado al universo 2.0 con un importante mensaje y una promesa al que, durante el resto de su vida, será su ángel de la guarda.

La promesa de Manuela Ochoa a su prometido

«Hoy tengo más claro que nunca que tenemos el ahora, no el algún día… Y por eso, con una mezcla entre vértigo, miedo, intriga y algo de ilusión, retomo poco a poco el trabajo que más feliz me hace, con mi fan número uno en primera fila», ha comenzado diciendo en este vídeo.

La joven, visiblemente emocionada, ha contado que si algo ha aprendido con la repentina muerte de Pedro es que «la vida no va de vivir mucho, sino de vivir significativamente»: «Creo que es la lección de vida más grande y más importante que me ha dejado Pedro. Que no es tanto cuánto tiempo estamos aquí, sino qué estamos haciendo con el tiempo que se nos concede».

De esta manera, la creadora de contenidos -que suma casi 150 mil seguidores- ha decidido retomar su vida como antes y poco a poco: «A recuperar la alegría de la vida que tanto me ha caracterizado siempre, jamás me imaginé tener que vivir una situación así, pero es verdad que estoy muy orgullosa de cómo he afrontado estos dos meses, cómo lo estoy afrontando, cómo estoy afrontando mi vida, cómo estoy encajando todo».

Muy orgullosa de cómo está viviendo este duro varapalo en vida, Ochoa ha explicado que aunque es «muy difícil», va a volver a sus dos trabajos: el de su oficina y en las redes sociales: «Hay que empezar por algún lado. He decidido que voy a empezar a recuperar mis dos trabajos. Por un lado, mi trabajo de oficina, que voy a empezar poco a poco esta semana. Por otro, voy a recuperar mis redes sociales, la parte de mi trabajo que más me gusta, que más me llena y en la que me siento más yo». Además, la joven ha explicado que precisamente su perfil social «es de las cosas que más le unen a Pedro», que era su fan número uno: «No he conocido nunca a nadie con mayor devoción y admiración como Pedro tenía hacia mis redes sociales. Siempre estaba al pie del cañón diciéndome lo orgulloso que estaba de mí».

Pese al dolor, al sufrimiento, Manuela tiene un gran don, su confianza ciega en Dios: «Me tocará con este dolor que tengo. Poco a poco se va a ir transformando. Si algo me caracteriza, es lo enamorada que estoy de la vida. Ahora mismo es un proceso que me va a costar. Intentar hacerlo lo mejor posible. Poco a poco. Me tengo que volver a enamorar de la vida, de mí misma, de recuperar poco a poco la alegría y creo que mi perfil en redes sociales me va a ayudar mucho. Poco a poco nos vamos a empezar a ver más».