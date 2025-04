Preocupación máxima por Jordi González, presentador de televisión. El entorno del comunicador se ha pronunciado en las últimas horas sobre su estado de salud tras varios meses apartado de la televisión. A principios del mes de enero, el presentador se conectaba en directo en DCorazón, el espacio en el que trabaja co presentando junto a Anne Igartiburu. Según contó, arrastraba fiebre, dolor de espalda y de garganta, el motivo de su ausencia en su puesto de trabajo. «Después de 15 días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre… La semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal… No sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser… Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito», dijo el catalán.

Ahora su entorno ha explicado el motivo por el que, tres meses después, sigue desaparecido del foco mediático. «Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar. Han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica. En Colombia ingresó en un hospital a los pocos días de llegar porque empezó a encontrarse muy mal y ha estado ingresado hasta que la situación mejoró. A finales de marzo, los facultativos decidieron que ya podía volar», han comentado a Informalia.

Jordi González. (Foto: Gtres)

Según los allegados del presentador, el comunicador está actualmente en perfectas condiciones tras varios meses aquejado por su estado de salud. «Primero tuvo que pasar por otro centro médico y, cuando se aseguraron de que ya estaba en condiciones de volver a casa para finalizar la recuperación, le dieron el alta», han dicho al medio citado.

Si por algo se caracteriza Jordi es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. El ex presentador de realities como Gran Hermano o Supervivientes, ha tomado una firme decisión con respecto a las visitas a su hogar, donde continúa recuperándose. «Tampoco tiene muchas ganas de ver a mucha gente, al menos antes de ponerse del todo bien. Él lo que quiere es estar fuerte cuanto antes para volver al programa que presenta en Televisión Española. No os podéis imaginar las ganas que tiene de poder volver a trabajar».

Jordi González en un evento. (Foto: Gtres)

Los baches de salud que ha atravesado Jordi González

No es la primera vez que Jordi González alerta sobre su salud. Hace unos años, el presentador de Cataluña fue diagnosticado de síndrome de Gilbert, una dolencia que produce malestar que provoca que la bilirrubina no se procese correctamente en el hígado y que afecta a diferentes partes del cuerpo, además de producir estrés, entre otras consecuencias. Además de ser una enfermedad hereditaria que se detecta por un análisis de sangre, no tiene cura alguna. Sin embargo, tal y como desveló Paz Padilla en el programa de Bertín Osborne, que también lo padece, hay herramientas que ayudan a mejorar este síndrome y sus consecuencias, como una alimentación saludable o evitar el consumo de alcohol.

No es la primera vez que González sufre una dolencia por la que tiene que estar apartado de la televisión. En 2017, el presentador perdió la visión de manera repentina, por lo que estuvo a punto de quedarse ciego. Sin embargo, este problema se pudo solucionar tras pasar por quirófano en una intervención que duró tres horas.