Cándido Conde Pumpido Varela fue puesto en libertad este domingo por el juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, sin medidas cautelares, después de haber sido detenido dos días antes por un presunto delito de agresión sexual a una joven brasileña, junto a otros dos hombres cuya identidad no ha trascendido, por el momento. Los hechos están siendo investigados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la capital.

La noticia ha despertado un sinfín de reacciones en la crónica social de nuestro país este fin de semana. Sin embargo, la más esperada no ha llegado hasta hoy. Lara Dibildos, quien fuera su pareja sentimental hasta hace escasos días, se ha pronunciado al respecto de la polémica, este lunes. Visiblemente nerviosa y esquiva con los medios de comunicación congregados en los exteriores de su domicilio en Madrid, que la han preguntado expresamente por lo ocurrido, la hija de la fallecida Laura Valenzuela se ha limitado a decir: «No voy a hablar, no voy a decir nada, de verdad, no puedo hablar». Asimismo, la actriz y presentadora española ha desvelado que iba a poner kilómetros de por medio para «rodar unos días fuera» de la capital.

Lara Dibildos en las inmediaciones del Tanatorio de La Paz / Gtres

Las palabras y gestualidad de Lara, sea como fueren, van muy en consonancia a lo contado sobre su reacción tras ver la luz la noticia, por parte de la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico. «Lara Dibildos no coge el teléfono desde anoche, está desbordada porque no sabe hasta dónde puede hablar y dónde no», ha asegurado.

Los motivos de la ruptura de Lara Dibildos y Cándido Conde-Cumpido

Apenas cinco meses después de comenzar su noviazgo, Lara Dibildos y el abogado, Cándido Conde-Cumpido, han puesto fin a su historia de amor. Fue la actriz la encargada de confirmar la noticia de su separación hace escasas semanas, y ahondar, además, en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar un nuevo rumbo por separado; a una conocida revista de la crónica social de nuestro país. «No hay terceras personas, simplemente una convivencia muy dura y más en estas edades que es más difícil», comenzó diciendo. «Le agradeceré siempre lo que me ha ayudado cuando falleció mi madre, porque ha tenido una paciencia y ha sido mi apoyo, y creo que yo también le he ayudado en otras cosas. Hemos pasado un verano muy bonito, pero la vuelta al cole no la hemos superado. Estamos de buen rollo, sin ningún problema y mutuo acuerdo», añadió.

La última vez que vimos junta a la pareja fue el pasado mes de septiembre, con motivo de la celebración del cincuenta y dos cumpleaños de Lara. Entonces, nada hacía sospechar el desenlace de su relación.

Lara Dibildos y Cándido Conde Pumpido en el funeral de María Teresa Campos / Gtres

Ricardo Álvarez-Ossorio sobre la denuncia de Cándido Conde-Pumpido