Primeras palabras de Carla Barber tras reconciliarse con el padre de sus hijos: "Estoy emocionada"

«Estoy emocionada». Esas han sido las palabras exactas de Carla Barber después de anunciar que se ha reconciliado con Joseph Rodríguez, el padre de sus hijos. Su historia de amor ha estado cargada de momentos de tensión, de hecho se separaron cuando la empresaria estaba embarazada de cuatro meses. Ha sido una etapa complicada, pero Carla asegura que Joseph «se lo está currando» y han decidido empezar de cero.

La doctora estética saltó a la fama a raíz de su participación en Supervivientes, pero había sido modelo y su nombre sonaba con fuerza en las redes sociales y en las mejores pasarelas. Sin embargo, consolidó su papel dentro de la crónica social gracias a su noviazgo con Diego Matamoros, hijo del colaborador Kiko Matamoros. No obstante, este romance no tuvo futuro y Carla empezó otras aventuras.

Con el paso del tiempo, Barber se ha consolidado como una de las grandes empresarias de nuestro país. Uno de sus sueños era ser madre, pero en pleno proceso tuvo que enfrentarse a una mala noticia: su ruptura con Joseph. «Yo estaba embrazada de cuatro meses y mi hijo pequeño tenía 6. Me vi sola con dos niños», ha empezado diciendo en su cuenta de Instagram.

Comunicado de Carla Barber. (Foto: Instagram)

Tal y como ella misma ha contado, Joseph ha dado un paso atrás, se ha disculpado y ahora las sombras no son más que un triste recuerdo. Todavía no son pareja de forma oficial, pero ha declarado: «Hace unos meses que me pidió perdón con lo que había pasado. Me estaba ayudando con los niños».

¿Cómo se encuentra Carla Barber?

La influencer intenta mantener las distancias, pero siempre acaba compartiendo algunos detalles de su vida privada porque disfruta de una conexión especial con sus seguidores. Esa es la razón por la que ha desvelado cómo se encuentra después de perdonar al padre de sus hijos.

«Es algo que te libera. Él se lo está currando muchísimo. Por primera vez estoy viviendo cosas que tenía que haber vivido hace tiempo», ha comentado al respecto. «Me emocionan y me hacen feliz. Estoy súper contenta y emocionada».

Posado de Carla Barber. (Foto: Instagram)

Para demostrar que los dos están poniendo de su parte, Carla ha publicado una imagen que confirma que ha pasado la Navidad con Joseph, quien ha tenido oportunidad de disfrutar de los pequeños de la casa en Navidad.

«Hace un par de meses pasó algo que ha hecho que mi vida y la de mis hijos haya cambiado. Puede que sea eso lo que ha hecho que se me note más radiante». Barber ha explicado que hay que «saber perdonar, incluso aquello que nos destrozó».

Así superó Carla Barber su ruptura

Carla Barber en una boda en Sevilla. (Foto: Gtres)

Carla Barber y Joseph Rodríguez tienen dos hijos en común: Bastian y Romeo. La empresaria dio una entrevista en Better podcast hace unos meses y profundizó en su ruptura, pues considera que fue complicada y se siente orgullosa de su comportamiento.

«No estaba casada ni nada, pero decidí romper la relación con el padre de mis hijos. Me encontré sola con dos niños cuando mi idea era tener una familia ideal y perfecta. Me equivoqué al elegir a la persona porque no estaba bien», empezó diciendo. Y subrayó: «Logré salir adelante gracias a mi trabajo. Siempre lo digo y se lo recalco a mi equipo: el trabajo es, si no tu segunda casa, casi como tu hogar, porque es donde pasas más tiempo».