El duro reproche de Carla Barber al padre de sus hijos

Después de varios meses alrededor de rumores, Carla Barber alzaba la voz y confirmaba lo que para muchos ya era una realidad: su ruptura con Joseph Rodríguez, el padre de sus hijos. El fin de su historia de amor llegaba tan solo unos meses después de tener a su primer hijo en común y en medio del proceso de gestación de su segundo vástago. Cuando habló por primera vez de su ex pareja, confesó a la revista ¡Hola! que había descubierto que no era la persona que ella creía pero que, por el bien de sus hijos, siempre intentaría mantener una buena relación con él. No obstante, parece que esto no está siendo posible.

De acuerdo con las últimas confesiones de la médica estética, la maternidad estaría siendo todo un reto para ella al que se está enfrentando completamente sola, sin ayuda de nadie, incluido el padre de los menores, quien, siguiendo las palabras de Barber, está mostrando una gran falta de responsabilidad por su parte. «No sé si soy yo de otro planeta… Pero que alguien me explique como un padre o una madre puede estar 13 días sin preguntar por sus hijos ni saber absolutamente nada de ellos. Que pena mas grande. O no. Quizá es una suerte», escribía a través de una story de Instagram hace tan solo unos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber – Antiaging (@dr.carlabarber)

Está crítica se suma a la larga lista de reproches que la concursante de Supervivientes ha lanzado indirectamente al padre de sus hijos en las redes sociales, las cuales parece que actúan como una vía de escape en su vida. Por ejemplo, durante su embarazo, más de una vez se ha quejado de acudir sola a las revisiones médicas pero, la falta de cariño que estarían recibiendo sus dos retoños por parte de su padre parece estar suponiendo un gran varapalo para ella. Sus palabras dejan en evidencia, una vez más, que entre Carla y Joseph no existe la buena relación que querían mantener tras su ruptura. La canaria no estaría dispuesta a tolerar la despreocupación constante que estaría mostrando el padre de sus hijos durante su infancia, por lo que no tiene ningún problema en criticarlo públicamente.

Pese a todo, Carla Barber ha conseguido rehacer su faceta sentimental al lado de Carlos Rubí, un compañero de profesión que habría logrado robarle el corazón. Aunque hasta ahora preferían tratar su relación desde los hilos más herméticos posibles de cara a los medios, lo cierto es que poco a poco van cogiendo más confianza, mostrando a sus seguidores el amor que se ha fraguado entre ellos. De hecho, hace tan solo unos días, compartían una fotografía juntos en un concierto, donde ambos posaban sonrientes, derrochando complicidad y felicidad. Este movimiento ha llamado la atención aún más por parte de Rubí, quien solo suele utilizar sus redes para difundir contenido profesional médico pero, por esta vez, ha decidido saltarse esta «norma» para compartir una imagen con su pareja en el evento mencionado.