Después de la tormenta siempre llega la calma. Y si no que se lo digan a Carla Barber que, a pesar de sus intentos por desmentir y esconder su nueva historia de amor, ha confesado que la vida le ha vuelto a sonreír. No han sido meses fáciles para la ex concursante de Supervivientes, que ha visto cómo su relación con el padre de sus dos hijos llegaba a su fin de la peor manera. Pero parece que, cuando menos se lo esperaba, el amor llamaba de nuevo a su puerta. Y así lo ha compartido por primera vez en sus redes sociales, con su primera fotografía juntos y el relato de la primera vez que se vieron cargado de significado.

La doctora ha aprovechado su viaje a Marrakech con Carlos Rubí para gritar a los cuatro vientos su amor y romper con el hermetismo de su romance. El pasado 25 de febrero sus caminos se cruzaron de casualidad y hasta día de hoy: «Invité a comer mi amiga Ana Rubí y a sus papis. Carlos vino con ellos». Una comida que tuvo lugar en el palacete del siglo XIX que tiene en Madrid y que jamás se esperó que fuera tan especial. Y es que, el destino fue clave en esta relación, pues para Carla Barber era un día cargado de significado: «Ese día era el cumpleaños de mi abuela, que habría cumplido 100 años. Karma y las energías». Lo cierto es que ahora se encuentran en un punto muy bonito en el que ya han querido poner etiquetas a lo que comparten.

Y, aunque ha sido un camino complicado hasta llegar a este punto, la ex de Diego Matamoros puede decir que es plenamente feliz: «Tengo la mayor de las suertes: una familia maravillosa que está a mi lado y me quiere incondicionalmente. He de decir que he sido feliz incluso en los momentos es los que estaba hundida. Siempre hay motivos para serlo, ahora más que nunca». Fue el pasado mes de marzo cuando, semanas después de los rumores de ruptura, la ex superviviente utilizaba sus redes sociales para confirmar la que apodó como «la decisión más difícil» de su vida. Solo una cosa le llevó a poner fin a su relación sentimental: sus hijos. «Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar, además de en mi salud en el momento tan importante que me encuentro. Joseph y yo mantendremos siempre una relación respetuosa y centrada en el bienestar de nuestros hijos, gracias al cariño que nos procesamos y al amor que nos une y unirá siempre a ellos», sentenció.

Nunca más volvió a pronunciarse sobre este punto final que llegaba poco antes de dar a luz a su segundo hijo en común. Nunca hasta ahora. Aprovechando la oportunidad de contar los inicios de su nueva relación con Carlos Rubí, Barber ha lanzado algún dardo envenenado a su ex: «Nadie imagina ni sabe lo que he pasado y tampoco espero que nadie lo haga. Actualmente soy mami ytengo la custodia total de mis dos hijos preciosos. Me ocupo de todo. Bueno, miento.. Mi familia me ayuda mucho. especialmente mi madre».