Omar Sánchez y Raquel Lozano se dejan ver juntos por primera vez en Ibiza

No cabe la menor duda de que la ruptura entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha provocado un tsunami de emociones, ya que cuando la sobrina de Isabel Pantoja entró a Supervivientes encontró de nuevo el amor en Yulen Pereira. Mientras, el empresario continuaba con su rutina en España. El pasado octubre de 2021, la expareja se daba el ‘sí, quiero’ en La Graciosa, pero unos meses después ponían fin a su relación. “La decisión la he tomado yo”, dijo la influencer visiblemente afectada en Sálvame.

Pese a que se reencontraron en Déjate Querer, espacio conducido por Toñi Moreno, donde hablaron de sus sentimientos, lo cierto es que ya han rehecho sus vidas por separado. El instructor de surf está conociendo a una mujer conocida del mundo Telecinco. Se trata de Raquel Lozano, con quien se encuentra desde este martes en Ibiza, isla en la que también están disfrutando unos días de vacaciones el esgrimista y la prima de Kiko Rivera.

Después de compartir en los stories de Instagram que han compartido el mismo espacio en el mismo tiempo, Omar y Raquel se han dejado ver durante la jornada de este 17 de agosto. Ajenos a los paparazzis, la que podría ser otra de las parejas del verano ha paseado por las calles de Ibiza y han pasado el día en la playa. Aunque no han confirmado un noviazgo, sí que han reconocido que tienen interés el uno por el otro.

En las redes sociales de Omar Sánchez se puede ver cómo se encuentra en una etapa feliz de su vida. En una de sus últimas instantáneas aparece posando, muy sonriente y como título ha puesto: “Sonríe”. Por otro lado, Raquel ha indicado en varios de sus posts lo feliz que se encuentra en la isla. “Aquí solo hay magia”, “Calma”, son solo algunos de sus mensajes.

El sonado reencuentro entre Anabel y Omar

El plató de Déjate Querer fue testigo del reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La colaboradora de televisión no quiso perder la oportunidad de disculparse con su expareja. «Te quiero, pero no puedo hablar en pasado de que te he querido, te quiero. Sé que ha podido ser doloroso por lo que has pasado, yo no quería hacerte daño y, si lo he hecho, perdóname”, dijo con un hilo de voz.

«No se me ha ido todo lo que hemos vivido. Espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos que, para mí, todavía es uno de los mejores que he vivido en mi vida, que es cuando me casé hace un año contigo. Sabes que he luchado por ti muchísimo, yo sé que tú has luchado por mí. Ha sido una vida muy fácil a tu lado, he sido feliz 100% y ojalá tú sigas siendo feliz porque te lo mereces. A mí me gustaría que no nos dijéramos adiós», añadió.