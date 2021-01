la gala ha podido ser celebrada. La alfombra roja ha estado marcada por la distancia de seguridad y un accesorio muy familiar: la mascarilla. Estos premios cinematográficos se están celebrando en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid donde han llevado a cabo todas las medidas de seguridad. Una velada en la que debido a la situación marcada por la pandemia ha tenido que ver reducido el número de asistentes. Ha llegado el día. La 26º edición de los Premios Forqué es una realidad. Tras meses de incertidubre marcada por la crisis de la Covid-19 y las restricciones actuales para frenar la expansión del virus,La alfombra roja ha estado marcada por la distancia de seguridad y un accesorio muy familiar: la mascarilla.Una velada en la que debido a la situación marcada por la pandemia ha tenido que ver reducido el número de asistentes.

Miguel Ángel Muñoz y Aitana Sánchez-Gijón serán los maestros de ceremonias de esta atípica gala donde el color negro ha sido el gran protagonista entre los asistentes. Por su parte, el intérprete de ‘Un paso adelante’ se ha atrevido con un traje de dos piezas compuesto por una blazer dorada y un pantalón oscuro, y la presentadora ha lucido un espectacular vestido largo donde la parte superior de encaje ha llamado especial atención.

La periodista Elena Sánchez, que nunca defrauda con sus estilismos se ha enfundado en un elegante vestido negro con una especie de cola y abertura lateral que le daba un toque de lo más sensual al look. Para completar el diseño ha optado por unas sencillas y elegantes sandalias de tiras del mismo tono que la prenda.

El actor, Alejandro Speitzer ha posado en el photocall con uno de los looks más atrevidos y coloridos de la noche. La pareja de Ester Expósito se ha decantado por un traje de dos piezas formado por una blazer entallada a juego con unos pantalones de traje con raya diplomática en color verde césped. Ha combinado el conjunto con un llamativo jersey en color fucsia creando así un modelito color block.

Por su parte, Nerea Barros ha lucido un elegante traje de estilo oversize. Un diseño que es tendencia desde ya hace varias temporadas. La actriz se ha decantado por este estilo masculino y lo ha combinado con unos stilettos en color plateado, dando así el toque de glamour al conjunto.

Elena Furiase ha sido quien ha dado el toque clásico a una alfombra roja marcada por el color negro -quitando el atrevido look del actor Alejandro Speitzer-. La hija de Lolita Flores ha lucido un vestido de corte midi en color marrón con un estampado de figuras geométricas en color negro al más puro estilo vintage. Para rematar el look, la actriz ha apostado por unos sencillos zapatos de salón en color negro, y en cuanto a su beauty look ha seguido la misma línea a la que nos tiene acostumbrados: melena lisa con raya al medio y un sencillo make up en tonos tierra.