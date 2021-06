Premios Cadena 100 | David Bisbal, Paz Padilla, Tania Llasera y Christian Gálvez desvelan sus planes de futuro

El verano y el buen tiempo son sinónimos de música. Con la llegada del calor apetecen canciones cargadas de buenas sensaciones y que despierten las ganas de bailar, unas cualidades que se han visto reflejadas este lunes en una cita muy especial, la gala de los Premios Cadena 100. Con un numero reducido de asistentes debido a las restricciones para hacer frente al coronavirus, la gala ha tenido lugar en Bilbao y en ella han estado invitados muy conocidos, tanto del mundo de la musical como del espectáculo.

Uno de ellos ha sido David Bisbal, pero también Paz Padilla, que ha recibido uno de los premios en reconocimiento a su carrera como humorista. Una capacidad, la de hacer reír, que ni siquiera perdió en el peor momento de su vida, la muerte de su marido. De esta experiencia, nació ‘El humor de mi vida’, un libro con el que ha batido récords y que le ha hecho plantearse escribir otro. «Me han propuesto que continúe porque el libro llega hasta aquí y yo he seguido evolucionando así que hay un segundo libro. Ya estoy en ello». «Ahora mismo no puedo enamorarme , pero en una vida hay muchas vidas. ¿Por qué no? Si soy joven y tengo ganas de vivir, pero es difícil», ha añadido sobre su vida personal. De momento está centrada en el trabajo y es que en septiembre llegará a las tablas la adaptación de su libro. Para terminar, la gaditana ha hablado sobre ‘Got Talent’, desmintiendo que Risto esté detrás de eso «no creo que sea tan malo para echarme. Y si es así, me ha dado un ‘no’», ha dicho divertida.

David Bisbal, por su parte, ha aprovechado su paso por el photocall para agradecer las muchas felicitaciones que ha recibido por su 42 cumpleaños, un número que está muy relacionado con su última gira. «He elegido 42 momentos muy especiales», ha dicho el de Almería, que este año se queda sin vacaciones para «trabajar más que nunca».

Christian Gálvez ha sido otro de los asistentes como presentador de ‘De Sábado con Christian Gálvez’. «Me ha tocado ese año de barbecho, pero dentro de poquito volvemos», ha contado sobre como ha sido su último año laboral. Entre risas, ha contado el divertido club de amigos que ha formado con personalidades tan diferente como Arturo Pérez-Reverte, David Summer o Iker Casillas, sobre quien ha dicho que le ve igual de nombre que siempre, «como cuando le conocí en el instituto en Móstoles».