El potente mensaje que Ana Obregón envía a los que todavía tienen padres

En dos años Ana Obregón ha tenido que enfrentarse a los momentos más dolorosos de su vida. El 13 de mayo de 2020 se marchaba su hijo, Aless Lequio, a los 27 años de edad tras dos años luchando contra el cáncer, concretamente el sarcoma de Ewing. Tan solo un año después, en mayo de 2021, tuvo que decir adiós a su madre, Ana Obregón Navarro y el 16 de septiembre de 2022 fallecía su padre Antonio García Fernández. Después de estos duros mazazos, la actriz afronta ha vuelto a sonreír con la llegada de Ana Sandra, nacida en marzo de 2023 mediante gestación subrogada a través de la genética de su primogénito. Ahora, la también presentadora ha querido compartir en sus redes sociales un emotivo post con el que ha mandado un mensaje cargado de sentimiento.

Ana Obregón dando un pregón / GTRES

El importante mensaje de Ana Obregón

La intérprete ha comenzado el escrito, dirigido a sus padres contando que había soñado con ellos. «Papá y mamá. Hoy he soñado con vosotros. Estabais así de guapos y jóvenes como en esta foto Si supierais lo agradecida que estoy por todo el amor que me disteis, amor que intenté corresponder toda mi vida. Fuisteis mi norte y mis raíces. Adorabais a vuestro nieto Aless, al que sé que cuidáis con amor allá donde estéis», revela Ana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

«No os lloré lo que merecíais , perdonadme, pero es que en dos años me quede huérfana de padres e hijo. A Anita le contaré cada día como eran de maravillosos sus bisabuelos , os lo prometo. No os vayáis muy lejos, por favor, os necesito cerca como os siento cada segundo en mi corazón», añade con dolor.

Ana Obregón y Ana Sandra / Gtres

«No os vayáis muy lejos , por favor, os necesito cerca como os siento cada segundo en mi corazón. Os dedico vuestra canción favorita de Frank Sinatra… la que tantas veces bailasteis», prosigue y, antes de finalizar el texto lanza una profunda reflexión para aquellos que tienen padres. «A los privilegiados que aún tenéis vuestros padres, hay llamadas sagradas que siempre tenéis que responder: las de papá y mamá. No sabéis cuánto se echan de menos…», finaliza Ana Obregón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Esta no es la primera vez que Ana recuerda a sus progenitores a través del universo 2.0. Sin ir más lejos, el pasado 13 de junio quiso recordar el aniversario de boda de sus padres. «¡Feliz aniversario de boda papá y mamá.

Hoy celebráis el 70 aniversario en el cielo, pero celebrasteis 68 aniversarios aquí en la tierra amándoos cada segundo de vuestra vida. Le he encargado a Aless que os lleve una tarta de mi parte y de Anita y sopléis las velas esta noche conmigo en mis sueños. Os quiero y echo infinitamente de menos», escribió.