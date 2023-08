Se cumple un mes desde que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convirtieran en papás primerizos. Y lo cierto es que desde entonces, son muchos quienes cuestionan los quehaceres de la colaboradora de Zapeando en redes sociales. Sin ir más lejos, el pasado día 6 de agosto, Pedroche recibió un aluvión de críticas en su perfil en Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores, tras compartir cómo estaba su cuerpo después de haber dado a luz a la pequeña Laia y ahondar en detalles acerca de cómo estaba llevando su postparto. «Tres semanas y dos días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación», fueron sus palabras.

«No estoy de acuerdo. Depende también de muchos otros factores; tener tiempo para entrenar, alguien que cuide al bebé, alguien que te cocine. Hay mujeres delgadas, súper entrenadas y súper saludables que han tenido una barriga más grande que la tuya, en la que los músculos se han distendido más (cada embarazo y cada barriga es un mundo), y sus cuerpos no vuelven a la normalidad hasta meses después. Y eso no es ni culpa suya ni lo tuyo exclusivamente mérito tuyo», se podía leer en uno de los comentarios de la publicación.

Cristina Pedroche en un evento en Madrid / Gtres

De ahí, quizás, que la natural de Vallecas haya tomado ahora una tajante decisión y dado portazo a las críticas y los comentarios malintencionados. En las últimas horas, Cristina Pedroche ha deshabilitando la opción, precisamente, de comentarios y reacciones a sus post e historias en la ya citada red social. Así, ahora, la presentadora puede publicar todo aquello que quiera sin consecuencia alguna; como su última publicación, en la que se muestra dando el pecho a la recién nacida y hace alusión de nuevo a su cuerpo. «Amo mi cuerpo. Ha dado vida y ahora da alimento que es lo mismo que seguir dando vida. Me dicen que lo estoy haciendo bien pero es mi hija la que lo está haciendo muy bien, yo solo la acompaño con amor y paciencia», ha escrito.

Cabe recordar en este sentido que hace apenas unas semanas, Pedroche habló de la lactancia materna por esta misma vía como algo que si bien al principio le parecía «fácil» y «bonito», ha terminado por ser un episodio fatal. «Parecía que lo tenía controlado pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta», contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Vuelta al trabajo

Se desconoce por el momento la fecha en que Cristina Pedroche decida volver a la pequeña pantalla y retomar sus asuntos profesionales al margen eso sí, de sus apariciones como presentadora de Password, que desde el pasado viernes 28 de julio, tomó el relevo de Tu cara me suena en Antena 3. El formato volvió a nuestra televisión nueve meses después de que Atresmedia anunciara que se había hecho con los derechos del espacio de entretenimiento; y más de una década desde su última emisión en Cuatro, allá por 2010.