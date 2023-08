Cristina Pedroche debería estar viviendo un momento idílico junto a su pareja y su recién nacida hija. La presentadora dio la bienvenida al mundo a su primogénita el pasado 14 de julio y desde entonces, ha compartido con sus seguidores muchos de los sentimientos que está viviendo en su debut como madre. Sin embargo, una de las publicaciones en la que mostró a los internautas su evolución física después del parto ha generado una gran lluvia de críticas en la que muchos la definen como una «rica privilegiada» por poder lucir un cuerpo tan renovado en tan poco tiempo.

Siendo fiel a su estrategia en las redes, la presentadora de Password no optó por el silencio y publicó un texto en Instagram donde se defendía de todo tipo de comentarios negativos hacia su persona: «La culpa es mía por compartir nada pero no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío», señalaba, añadiendo que «es completamente agotador tener que explicar todo y recibir este odio»

Estas palabras de defensa se suman a la larga lista de situaciones en las que la televisiva se ha visto obligada a alzar la voz para estallar contra los críticos comentarios que ha recibido en las redes sobre su cuerpo. Sin ir más lejos, el pasado 2021, Cristina decidía publicar una fotografía en la que aparecía con unos shorts y un top deportivo y muchos llegaron a tacharla de «obsesionada con el deporte» por lucir una figura estilizada. «No me gusta cuando dicen que estoy obsesionada con el deporte. En la foto se me ve más el abdomen súper duro por las sombras pero sí, lo tengo duro y estoy orgullosa», exponía, añadiendo que para ella hacer deporte y llevar una vida equilibrada consiste simplemente en buscar una mejor versión de ella misma.

Años antes, concretamente en 2018, Cristina también estalló tras publicar una fotografía con el bebé de una de sus amigas en brazos. Los internautas no dudaron en comentar de una forma hiriente el físico del menor y Pedroche mostró su lado más amargo: «Qué pena que su madre y la gente que le queremos tengamos que leer las estupideces de estos días. Es un niño feliz y no tiene ningún problema. Ojalá cuando sea mayor las redes sociales hayan dejado de ser el sitio oscuro e insensible que es a día de hoy”, decía por aquel entonces.

Por otro lado, no hay que olvidarse de la polémica que siempre ha rodeado su vestimenta escogida para presentar las campanadas de Antena 3. Y fue en 2017 cuando confesó «estar harta» de ser el centro de todas las polémicas: «De verdad que no las busco, yo sólo quiero ser feliz, sin meterme con nadie y vivo ajena a todos los malos comentarios. Pero una vez más, me siento atacada y alucino porque como a día de hoy, 9 de mayo, se sigue hablando de mis vestidos de Nochevieja y de si enseño o no, ¿Pero esto está pasando? ¿En serio?», explicaba por aquel entonces.