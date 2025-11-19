Portadas de revistas: la muerte de Encarnita Polo y la boda sorpresa de Luis Medina

Encarnita Polo se ha convertido en la protagonista de las portadas de las revistas esta semana. La mítica artista falleció el pasado 14 de noviembre de madrugada a los 86 años en la residencia Decanos de Ávila, donde vivía desde principios de 2025 debido a su avanzada edad. La policía continúa investigando las circunstancias en las que se produjo su muerte, aunque según ha trascendido fue otro residente del centro el responsable de su fallecimiento. Un hombre de 66 años con demencia que se encuentra bajo custodia policial ingresado en un centro de salud mental.

Han sido varias las revistas que han llevado a sus páginas y a sus portadas la noticia de la muerte de Encarnita Polo, que ha conmocionado al país. La artista llevaba tiempo alejada de la vida pública y su familia ha preferido despedirse de ella de manera privada, sin grandes homenajes ni funerales públicos.

Portada de la revista Semana.

Semana recoge todos los detalles de la investigación policial y asegura que su hija está conmocionada por el suceso: «Tengo un dolor inmenso», sentencia tras la dramática muerte de la artista. Por su parte, en Lecturas hacen un repaso de su vida y de su trágico final.

Kiko Rivera se refugia en sus hijas

Mientras que Irene Rosales ha recuperado la ilusión al lado de Guillermo, Kiko Rivera está viviendo esta nueva etapa tras su separación centrado en sus hijas. El hijo de Isabel Pantoja ha sido captado por los fotógrafos mientras disfrutaba de un plan con sus hijas pequeñas, poco después de su entrevista en De Viernes. Una entrevista en la que habló del polémico episodio de la manguera con su hermana y pidió perdón por su comportamiento con ella: «No me quiero justificar, asumo mis errores y sé que el episodio de la manguera es algo que no me perdonaré jamás en la vida», dijo el dj, que aseguró que le gustaría poder sentarse a hablar con ella y ser el hermano que Isa siempre ha querido.

Portada de la revista Diez Minutos.

Tanto Semana como Diez Minutos llevan a sus portadas las imágenes del plan de Kiko Rivera con sus hijas, con las que pasó el fin de semana ejerciendo de padre de manera tranquila y relajada. De hecho, en ésta última es Isa Pantoja la gran protagonista de la portada. Desde la publicación aseguran que la joven se plantea perdonar a su hermano, aunque todavía no se han dado pasos al respecto.

Bodas sorpresa

¡Hola! publica la noticia del enlace de Luis Medina y su novia Clara Caruana. Según ha confirmado la revista, la pareja está feliz tras su boda, que se ha celebrado de manera privada. Un broche de oro a una relación que comenzó hace años y que ambos han llevado de forma discreta. Tanto el novio como la novia son descendientes de familias aristocráticas. Luis Medina es hijo del anterior duque de Feria y ostenta el título de marqués de Villalba, mientras que su esposa es nieta del barón de San Petrillo y de la marquesa de Villamayor de Santiago.

Portada de la revista ¡Hola!

La boda de Cañizares es otra de las noticias sorpresa de la semana. Tanto la revista Diez Minutos como Semana llevan a sus portadas las imágenes del enlace del ex deportista y Noemí. Una boda íntima apenas seis meses después de que comenzara su relación. El enlace se celebró en Valencia, donde Cañizares reside desde hace años, y contó con la presencia de figuras destacadas vinculadas con el deporte, como Juanma Castaño y Paco González.