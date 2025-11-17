Así fue la última vez que Encarnita Polo estuvo en televisión

El mundo del espectáculo está de luto. Encarnita Polo, la mítica cantante de Paco, Paco, Paco ha fallecido a los 86 años en una residencia de Ávila en la que ha pasado sus últimos años. Según los primeros indicios, su muerte podría haber sido causada por estrangulamiento a manos de un compañero, motivo por el cual la policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Mientras se aclaran las extrañas circunstancias en las que ha perdido la vida, familiares, amigos y fans lamentan profundamente su pérdida. Por otro lado, los medios también han recordado con cariño algunos de los momentos más emblemáticos de su vida. En todos ellos, ha destacado siempre su característico sentido del humor, una forma de ver la vida que le acompañó hasta su última aparición en televisión, ocurrida en 2017 en el plató de First Dates, un programa diario de citas que emite Cuatro.

Encarnita Polo durante la inauguración del Club Esencia de Mujer. (Foto: Gtres)

Encarnita Polo en ‘First Dates’

«Soy una mujer conservadora y liberal». Así se definió Encarnita Polo a su llegada al restaurante de First Dates, añadiendo que su participación en el programa se debía única y exclusivamente a aprender a modernizarse en el amor y a encontrar un hombre que le acompañara. El perfil de pareja que buscaba era «que estuviera enamorado de ella por ser fan y que fuera rico». Y fue entonces cuando entró en escena Salvador, un canario de 73 años que no reconoció a la artista. Confesó que su rostro le sonaba, pero no fue hasta bien avanzada la cena cuando se dio cuenta de su identidad. Se mostró muy entusiasmado y ambos comenzaron a hablar de su pasado amoroso, sus aficiones y su procedencia, haciendo un claro match que terminó con que los dos querían seguir conociéndose fuera. Sin embargo, nunca más se supo si su relación llegó a buen puerto y si consiguieron forjar algo más que una amistad fuera de cámaras.

Encarnita Polo en ‘First Dates’. (Foto: Mediaset)

Esta fue la última vez que Encarnita Polo participó en un programa de televisión. Aunque lo cierto es que sus canciones han seguido estando muy presentes en la pequeña pantalla. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo, su canción Pepa Bandera fue protagonista de la prueba de velocidad de La Ruleta de la suerte.

La faceta más divertida de Encarnita Polo

Más allá de la multitud de momentos inolvidables que protagonizó en televisión, Encarnita Polo nunca dejó de mostrarse como una mujer generosa y divertida en cada uno de los compromisos y eventos sociales a los que acudía. Se declaraba jaranera y estaba presente en fiestas como la Feria del Caballo o en los aniversarios del Hotel Montepicayo. En su hemeroteca, destaca una fotografía en la que refleja muy bien todo lo mencionado. Se trata de una imagen captada en 2011 durante un acto de la firma Pons Aquaball, donde no dudó en meterse en una bola transparente delante de los medios presentes.

Encarnita Polo en un acto de la firma Pons Aquaball. (Foto: Gtres)

Por otro lado, su solidaridad tampoco ha pasado nunca desapercibida. De hecho, una de sus fotografías más recordadas es la que protagonizó junto a Ana Obregón en 2005 durante un acto benéfico en el que entregaron juguetes a los más necesitados.