Irene Rosales se ha convertido en la gran protagonista de las portadas de las principales revistas esta semana. Después de su inesperada separación de Kiko Rivera el pasado mes de agosto, la ex del hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a sonreír. Tanto Lecturas como Semana llevan a sus páginas sendos reportajes sobre la nueva ilusión de Irene Rosales. Se trata de un joven empresario de unos 40 años llamado Guillermo, divorciado y también padre, con el que mantiene una discreta relación.

De momento, ni Irene ni Guillermo han confirmado ni desmentido los rumores sobre su relación, aunque en las fotografías que tanto Lecturas como Semana han llevado a sus respectivas portadas se les ve a ambos compartiendo una distendida jornada, relajados y sonrientes. Una posible nueva ilusión que llega a la vida de Irene Rosales apenas dos meses después de su separación tras 11 años de relación y dos hijas en común. Una ruptura que, según se ha publicado, se produjo de mutuo acuerdo y sin la intervención de terceras personas. No obstante, algunas fuentes han asegurado que los conflictos familiares, la presión mediática y la actitud de Kiko Rivera han tenido mucho que ver en la ruptura.

Portada de la revista Lecturas. (Foto: Lecturas)

Irene Rosales no es la única protagonista de las portadas de las revistas en esta semana posterior a la celebración del 12 de octubre. La reaparición al completo de la Familia Real en el Día de la Hispanidad tras varios años sin coincidir es otro de los temas más destacados. Algunas de las revistas han puesto el foco en la princesa Leonor, que utilizó el uniforme del Ejército del Aire, mientras que otras han recalcado el estilismo de la Reina Letizia o la reaparición de la infanta Sofía.

Portada de la revista Semana. (Foto: Gtres)

Toñi Moreno ocupa la parte central de la portada de la revista Diez Minutos. La periodista ha concedido su entrevista más sincera a la publicación y ha hablado como nunca de su vida personal: «Llevo cinco años sin amor», ha dicho Toñi Moreno. Según explica la revista, la comunicadora está deseando enamorarse, pero reconoce que no es de citas a ciegas ni de aplicaciones. Toñi Moreno acaba de protagonizar un reciente desencuentro con Belén Esteban, a raíz de una entrevista que le hizo a Jesulín de Ubrique en su programa.

La misma revista dedica unas páginas al compromiso de Susanna Griso con Luis Enríquez Nistal. La pareja se casa el próximo mes de julio. También publica la noticia del próximo paso profesional de Sara Carbonero. La periodista está decidida a empezar una carrera como escritora.

Portada de la revista Diez Minutos. (Foto: Diez Minutos)

¡Hola! lleva a su portada los detalles de la fiesta de los Premios Fashion de la revista, que contaron con la presencia de numerosos rostros conocidos del panorama nacional, como Isabel Jiménez, Sara Carbonero o Tamara Falcó. Además, la revista publica en exclusiva las imágenes de la divertida y original boda de Francesca Thyssen en Venecia.