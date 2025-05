Donald Trump lo ha vuelto a hacer. En un giro más propio de un thriller político que de una política migratoria seria, el presidente de los Estados Unidos ha decidido poner en pausa las entrevistas en embajadas y consulados para nuevos estudiantes extranjeros. ¿La razón? Oficialmente, para revisar «en profundidad» los perfiles sociales de los aspirantes. Extraoficialmente, parece que la Casa Blanca está más interesada en TikTok que en los expedientes académicos.

Esta nueva política, anunciada con la elegancia habitual de la diplomacia trumpista -léase con ironía-, afecta directamente a miles de jóvenes internacionales… y, ojo, potencialmente también a una royal: la infanta Sofía. Porque sí, aunque parezca que la Zarzuela está a años luz de los vaivenes de la política estadounidense, en realidad, el futuro académico de la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia podría haberse topado de bruces con el muro invisible de la burocracia de Trump.

Donald Trump en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

Hace unos meses, varios medios deslizaron que Sofía podría estar considerando matricularse en Georgetown, una de las universidades más prestigiosas de Washington D.C., famosa por su programa en Relaciones Internacionales y por formar a media plantilla de diplomáticos globales. Un plan perfecto para quien, aunque no heredará la corona, sigue formando parte del escaparate internacional de la monarquía española. Pero con la última orden ejecutiva de Trump, esa posibilidad se tambalea. Las embajadas de EEUU han recibido la instrucción de congelar todas las entrevistas a nuevos solicitantes de visado de estudiante. Traducción: no hay cita, no hay visado. Y sin visado, adiós a Georgetown. La excepción son aquellos que ya tenían entrevista programada, lo cual, dado el secretismo que rodea los movimientos de la Casa Real, no sabemos si es el caso de la infanta.

Esta medida no es sólo una piedra en el zapato real, es también parte de un plan más grande. Trump lleva tiempo en guerra abierta contra las universidades que, en su opinión, se han convertido en «focos de ideología progresista». Harvard, Columbia y compañía están en el punto de mira. Así que, en este nuevo orden mundial made in MAGA, ¿qué pinta una Borbón aprendiendo diplomacia internacional a dos manzanas del Capitolio?

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La Zarzuela, por su parte, guarda silencio. Oficialmente, la infanta Sofía no ha tomado ninguna decisión definitiva. De momento, sólo se sabe que no hará formación militar como su hermana Leonor y que ha terminado el bachillerato internacional en Gales. Pero todo apuntaba a que su próximo paso estaría marcado por un destino anglosajón, y Georgetown era una opción más que razonable: prestigio, privacidad, y lo suficientemente lejos como para evitar el escrutinio español… pero lo bastante cerca como para tener embajador a mano si las cosas se torcían.

Ahora, la Casa Real tendrá que reconsiderar el mapa. Porque si Washington se convierte en terreno hostil, tal vez haya que mirar hacia Oxford, Toronto, París… o incluso quedarse en España. En cualquier caso, el fichaje académico de la infanta no será una simple cuestión de gusto, sino también de política internacional. Y con Trump metiendo mano en el tablero, hasta los planes de una Borbón pueden acabar en fuera de juego.