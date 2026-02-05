El pasado 27 de enero, Georgina Rodríguez celebraba por todo lo alto su 32 cumpleaños. La modelo, que se define como una mujer muy familiar y cuya prioridad son sus hijos y su futuro marido, decidió pasar este día tan señalado de su calendario nada más y nada menos que en la Casa Blanca junto a los Trump con motivo de la premiere del documental de Melania. Con tan solo una semana de diferencia, su prometido, Cristiano Ronaldo, cumple 41 y su plan no tiene nada que ver con el de la celebrity.

El plan de Cristiano Ronaldo por su 41 cumpleaños

Durante mucho tiempo, Cristiano Ronaldo vivió en la capital española durante su paso por el club de Florentino Pérez. Sin embargo, y aunque ahora resida en la otra punta del mundo, siempre estará unido a España y no por su profesión, sino por ser el país de origen de su futura mujer, Georgina Rodríguez.

La comida de Cristiano Ronaldo por su 41 cumpleaños. (Foto: Redes Sociales)

Aunque tuvo que dejar de acostumbrarse a las tradiciones y la calidad de vida que ofrece España en muchos sentidos, parece que el futbolista echa de menos la gastronomía más típica del país, como la paella. Prueba de ello es que con motivo de su 41 cumpleaños, el deportista comerá una paella -uno de los platos populares de Valencia-. Tal y como ha compartido la madre de sus hijos en redes sociales, el menú de su aniversario de vida consta de arroz con carne -aparentemente de conejo-, zanahorias, espárragos y brócoli al que también han añadido limón. «Comida de cumpleaños», ha escrito la modelo de Jaca a través de sus historias destacadas.

Así fue el cumpleaños de Georgina

Este será el último cumpleaños de Cristiano Ronaldo como soltero -pues previsiblemente tras el Mundial pasará por el altar con la aragonesa-. De la misma manera le ocurre a Georgina, que el pasado 27 de enero celebró también el suyo, pero de una forma muy distinta a la de su futuro marido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Sabida es la amistad o, al menos, la buena sintonía entre los Trump y Cristiano y Georgina -que a finales del pasado año tuvieron una cena de gala en la Casa Blanca-. Por ello, la primera dama americana no dudó en invitar a la modelo a la premiere de su documental. Aunque el futbolista no acudió, sí su futura mujer. De hecho, voló hasta Washington el mismo día de su aniversario de vida. «Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. Enhorabuena por tu película, Melania, por el trabajo que hay detrás y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad», escribió la celebrity en su perfil social junto a una imagen en una sala del interior de la residencia del Presidente de Estados Unidos.