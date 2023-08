El plantón de Georgina y Cristiano Ronaldo a su familia

No va a poder ser. Al menos, de momento no será. Si no hay cambios de última hora, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no acudirán al bautizo de su sobrina Valentina, hija de Katia Aveiro, la hermana del ex jugador del Real Madrid. Hace tres semanas, LOOK daba cuenta de un movimiento estratégico de acercamiento por parte de la familia Aveiro hacia Georgina. La iniciativa corrió, una vez más, por parte de Katia, el miembro de la familia con quien la natural de Jaca tiene mayor cercanía. La cantante, afincada desde hace unos años en Brasil, decidió que era buena idea bautizar a su hija pequeña en Madeira el próximo 27 de agosto y congregar a toda la familia.

Así, los Aveiro, quienes han hecho un esfuerzo este verano por acercarse a la influencer, habrían recibido la noticia con resignación. Al final, ni Cristiano ni Georgina acudirán a la celebración. Un nuevo portazo.

Cristiano Ronaldo en su yate con Georgina Rodríguez / GTRES

La información la adelantó el programa luso Noite das Estrelas de la cadena CMTV el pasado 5 de agosto: «Hemos visto el calendario de CR7 y el 27 de agosto ya está comprometido con su club, el Al-Nassr. Cristiano es baja en la celebración. La gran incógnita serán Georgina y los niños». En los últimos días, Maya, la presentadora del programa junto a Rui Oliveira, retó a los tertulianos: «Creo que Gio y los niños si que irán». Aunque los comentaristas reconocieron que seria un gesto bonito, la opinión fue unánime: Georgina vuelve a plantar a su familia política.

Algo que ha venido a corroborar Hugo Aveiro, el hermano mayor del crack portugués, en unas declaraciones al periódico Diario da Madeira: «Es una pena, pero al final no vendrá. Ya estará jugando en Arabia Saudí y no es que estemos precisamente al lado. Aunque tenga avión, no es tan fácil venir en esas fechas».

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en los MTV EMA Awards de Sevilla. / Gtres

Los Aveiro intentan acercar posturas

El verano ha transcurrido tranquilo para Cristiano y los suyos. De hecho, este verano, CR7, Gio y los niños, han pasado mucho más tiempo en Portugal donde han podido estar más con la familia del futbolista. Los Aveiro han intentado suavizar su postura, a veces hostil hacia Georgina, para darle a Ronaldo un respiro de tensiones y malos entendidos. Sin embargo, la postura de la modelo sigue siendo la misma: juntos si, pero no demasiado. ¿Conseguirá la familia la reconquista definitiva? Solo el tiempo lo dirá.

Cabe recordar en este sentido que, de acuerdo a la información que ya aportamos en este digital, el origen del conflicto entre Georgina y sobre todo, la madre del futbolista, reside en un cuadro de Dolores con su hijo que desapareció, de repente, del salón de la casa de La Finca del futbolista para ser sustituido, tiempo después, por un retrato de Gio. Según contaron entonces fuentes de toda solvencia a LOOK, Dolores Aveiro indagó por si sola sobre el paradero del cuadro que, finalmente, encontró en el garaje de la vivienda. Su disgusto fue aun mayor cuando se percató que esté no estaba ni colgado, sino contra la pared.