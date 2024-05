Javier Ungría ha comenzado a retomar su rutina tras su paso por Supervivientes 2024, pues ha pasado una semana desde que el ex marido de Elena Tablada fuera expulsado del reality después de casi tres meses en Honduras. Así, esto pasa, inevitablemente, por volver a su actividad en redes sociales. En concreto, en su perfil de Instagram, donde reúne a más de veinte mil seguidores. Ha sido precisamente a través de esta vía que Javier ha confesado cuáles han sido sus primeros planes a su vuelta a España, así como agradecido los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido durante su participación en el concurso.

Aunque todavía está adaptándose y sigue abrumado por todo lo que implica volver a la realidad después de más de dos meses aislado, Javier ha compartido cómo han sido estos primeros días de vuelta a la civilización, en los que no ha faltado, por supuesto, el reencuentro con sus seres queridos y, en especial, con su hija Camila, de tres años de edad, a quien considera que es «la mujer de su vida». La pequeña, cabe recordar, es fruto del matrimonio fallido entre Javier y Elena Tablada.

Javier Ungría, durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

«¡¡Buenos días!! Hace 3 días que llegué y estoy empezando a ‘actualizarme tecnológicamente’. Me ha costado bastante más de lo que me esperaba, pero ya estoy en ello, prometo contestar a todas las llamadas y mensajes aunque pido un pelín de paciencia. En cualquier caso, siento la necesidad de mostrar la cara que se me está quedando al leer la infinidad de mensajes de cariño y apoyo que he recibido y sigo recibiendo… No doy crédito y no sé si lo merezco, pero GRACIAS DE CORAZÓN. No sabéis lo que llena, alegra y reconforta», ha comenzado diciendo.

«Gracias a mis hermanos por cuidarme y quererme tanto en la distancia de una manera tan incondicional, es muy emocionante lo que es capaz de hacer por ti determinada gente. Ya estoy de vuelta y estoy deseando comeros a todos a besos… Eso sí, disculpadme pero este fin de semana lo dedicaré íntegramente a la mujer de mi vida, que me llenó el alma ayer con sus abrazos, besos, miradas y arrumacos a la salida del cole. Qué pasada», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Ungría (@jungria)

Aunque la relación entre la ex de David Bisbal y Javier Ungría es prácticamente nula, ambos tienen el objetivo común, a su manera, de velar por el bienestar de su hija. Inclusive, teniendo en cuenta la batalla legal en la que están inmersos por la custodia y manutención de la menor. Y es que Tablada ha asegurado que lleva un par de años sin recibir el sostento de su hija por parte de Ungría.

La batalla legal de Javier Ungría y Elena Tablada

Fue en agosto de 2022 cuando Elena Tablada y Javier Ungría anunciaron su ruptura «después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas», y lo cierto es que si bien al comienzo todo apuntaba a que ambos mantendrían igualmente una buena relación, el tiempo ha demostrado más bien todo lo contrario. Desde hace un tiempo, la diseñadora de joyas y el empresario español se encuentran en plena batalla legal por cuestiones relacionadas con la custodia de Camila; y en un estado constante de reproches y tiras y aflojas ante los medios de comunicación.

Poco antes de que Javier Ungría comenzara su andadura televisiva en Supervivientes, la pareja estuvo a punto de firmar un acuerdo que finalmente no pudo ser, pues Elena, según trascendió, se negó a firmar el documento de consenso.